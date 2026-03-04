Caen en Monclova dos hermanos buscados por homicidio en Oaxaca

Monclova
/ 4 marzo 2026
    Caen en Monclova dos hermanos buscados por homicidio en Oaxaca
    Elementos de la AIC cumplimentaron la orden de aprehensión por homicidio calificado y tentativa de homicidio. REDES SOCIALES

Al compartir bases de datos y registros migratorios internos, las autoridades lograron detectar el desplazamiento de los sospechosos desde el extremo sur hasta el norte de México

MONCLOVA, COAH.— Lo que inició como un despliegue de violencia en el estado de Oaxaca, terminó con una doble captura en el corazón de la Región Centro de Coahuila. Dos sujetos identificados como Ángel Jiménez “N” y Juan Jiménez “N”, quienes presuntamente son hermanos, fueron aprehendidos por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tras un reporte de inteligencia que los ubicaba ocultos en el municipio de Monclova.

Los hoy detenidos eran objetivos prioritarios para la justicia oaxaqueña, al contar con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio calificado con ventaja y tentativa de homicidio calificado. Según el expediente del caso, a ambos se les atribuye un ataque violento que dejó como saldo una persona sin vida y dos más con heridas de gravedad en territorio del sur del país.

Tras consumar la agresión, los hermanos Jiménez “N” abandonaron de inmediato el estado de Oaxaca. Las investigaciones ministeriales establecieron que los sospechosos emprendieron una travesía hacia el norte de México con un objetivo claro: evadir la acción de la justicia y encontrar refugio en Coahuila, apostando a que la distancia geográfica les otorgaría impunidad.

Sin embargo, el intercambio de información entre las fiscalías de ambas entidades permitió rastrear su desplazamiento. Trabajos de inteligencia policial confirmaron que los fugitivos se encontraban ocultos en domicilios de Monclova, lo que activó un operativo de localización por parte de los agentes de la AIC adscritos a la Región Centro-Desierto.

La detención se concretó mediante un despliegue coordinado en el que las autoridades locales ejecutaron los mandamientos judiciales emitidos por un Juzgado de Control de Oaxaca. Pese a la peligrosidad de los sujetos, el reporte oficial indica que la captura se realizó sin que se registraran incidentes ni resistencia violenta, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos.

Una vez asegurados, Ángel “N” y Juan “N” fueron trasladados a las instalaciones de la corporación para los trámites de rigor. Actualmente, se encuentran bajo custodia en espera de que se concrete el procedimiento legal de traslado hacia Oaxaca, donde serán presentados ante la autoridad judicial que los reclama para que enfrenten el proceso penal bajo la causa correspondiente.

Las autoridades locales enfatizaron que estos mecanismos de colaboración interinstitucional tienen como fin evitar que el estado sea utilizado como escondite para generadores de violencia, garantizando que quienes tienen cuentas pendientes con la ley sean presentados ante los tribunales, sin importar la entidad de procedencia.

(Con información de medios locales)

