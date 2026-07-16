Matan a balazos a ‘Sirio’, perro que resguardaba empresa en Monclova

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    Matan a balazos a ‘Sirio’, perro que resguardaba empresa en Monclova
    La muerte de “Sirio” generó indignación entre trabajadores y usuarios de redes sociales, quienes solicitaron a las autoridades esclarecer lo ocurrido. REDES SOCIALES

Según publicaciones en redes sociales, el can ya había sido atacado anteriormente por presuntos delincuentes; ciudadanos piden que el caso sea investigado

Monclova, Coahuila.- Un perro conocido como “Sirio”, que permanecía en el exterior de las instalaciones de la empresa Trinity, en Monclova, murió tras ser atacado presuntamente a balazos, de acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales y versiones compartidas por personas cercanas al caso.

Según la información que circula, el ataque ocurrió la tarde del 15 de julio, alrededor de las 17:00 horas, cuando sujetos presuntamente dispararon contra el animal, provocándole la muerte.

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De acuerdo con los testimonios difundidos en redes sociales, no era la primera agresión contra el can. Trabajadores señalaron que tiempo atrás tres hombres que se desplazaban en motocicletas presuntamente le dispararon en las patas, debido a que les ladraba y evitaba que ingresaran a cometer robos en el área.

Tras ese incidente, según las publicaciones, personal de seguridad de la empresa lo resguardó, curó sus heridas y lo cuidó hasta que logró recuperarse y volver a caminar.

Quienes convivían con “Sirio” aseguraron que el perro era alimentado por los trabajadores y permanecía de manera habitual en las instalaciones, por lo que era considerado un compañero más del lugar.

Las publicaciones también señalan que la muerte del animal provocó indignación entre ciudadanos, quienes pidieron a las autoridades investigar el caso, tanto por el presunto acto de crueldad animal como por la versión de que los responsables portarían armas de fuego.

Hasta el momento de la difusión de las publicaciones, no se había informado de personas detenidas ni de un posicionamiento oficial de las autoridades sobre estos hechos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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