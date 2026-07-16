Matan a balazos a ‘Sirio’, perro que resguardaba empresa en Monclova

Según la información que circula, el ataque ocurrió la tarde del 15 de julio, alrededor de las 17:00 horas, cuando sujetos presuntamente dispararon contra el animal, provocándole la muerte.

Monclova, Coahuila.- Un perro conocido como “Sirio”, que permanecía en el exterior de las instalaciones de la empresa Trinity, en Monclova , murió tras ser atacado presuntamente a balazos, de acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales y versiones compartidas por personas cercanas al caso.

De acuerdo con los testimonios difundidos en redes sociales, no era la primera agresión contra el can. Trabajadores señalaron que tiempo atrás tres hombres que se desplazaban en motocicletas presuntamente le dispararon en las patas, debido a que les ladraba y evitaba que ingresaran a cometer robos en el área.

Tras ese incidente, según las publicaciones, personal de seguridad de la empresa lo resguardó, curó sus heridas y lo cuidó hasta que logró recuperarse y volver a caminar.

Quienes convivían con “Sirio” aseguraron que el perro era alimentado por los trabajadores y permanecía de manera habitual en las instalaciones, por lo que era considerado un compañero más del lugar.

Las publicaciones también señalan que la muerte del animal provocó indignación entre ciudadanos, quienes pidieron a las autoridades investigar el caso, tanto por el presunto acto de crueldad animal como por la versión de que los responsables portarían armas de fuego.

Hasta el momento de la difusión de las publicaciones, no se había informado de personas detenidas ni de un posicionamiento oficial de las autoridades sobre estos hechos.