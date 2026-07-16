Aseguran 74 kilos de marihuana en operativo sobre la carretera 57, en Progreso

PROGRESO, COAH.- Un hombre fue detenido con un cargamento de aproximadamente 74 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado sobre la carretera federal 57, a la altura del municipio de Progreso, en el que participaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con fuentes extraoficiales consultadas por VANGUARDIA, en la acción intervinieron elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal.