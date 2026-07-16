Aseguran 74 kilos de marihuana en operativo sobre la carretera 57, en Progreso

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Coahuila
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    Aseguran 74 kilos de marihuana en operativo sobre la carretera 57, en Progreso
    El cargamento de marihuana fue localizado oculto en distintos compartimentos de la camioneta asegurada durante el operativo. CORTESÍA

De acuerdo con información extraoficial, un hombre fue detenido durante un despliegue en el que participaron corporaciones federales, estatales y militares

PROGRESO, COAH.- Un hombre fue detenido con un cargamento de aproximadamente 74 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado sobre la carretera federal 57, a la altura del municipio de Progreso, en el que participaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con fuentes extraoficiales consultadas por VANGUARDIA, en la acción intervinieron elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/coahuila-reforzara-el-poder-judicial-ante-ingreso-de-mas-de-81-mil-demandas-al-ano-LD22215806

Las mismas fuentes señalaron que durante el operativo también fue asegurado el vehículo en el que era transportada la droga.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido información oficial sobre el aseguramiento ni han revelado la identidad del detenido.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre el despliegue y la puesta a disposición del presunto responsable ante el Ministerio Público Federal.

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