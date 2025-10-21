Monclova: 90% de empresas que eran proveedoras de AHMSA están en buró de crédito y sin poder acceder a préstamos

MONCLOVA, COAH.- A casi tres años del cierre de Altos Hornos de México (AHMSA), el impacto económico todavía golpea a las empresas proveedoras de la siderúrgica, quienes enfrentan bloqueos de crédito y la imposibilidad de acceder a apoyos gubernamentales.

El presidente de la Canacintra en Monclova, Jorge Mtnous, explicó que cerca del 90 por ciento de las empresas locales que trabajaban con AHMSA se encuentran en buró de crédito, lo que impide que puedan recibir préstamos o programas de apoyo federal.

“La situación es crítica porque son la gran mayoría de las empresas que fueron proveedoras de AHMSA quienes pasan por lo mismo. Aquí prácticamente todas estamos en buró”, afirmó Mtnous.

El empresario destacó que, aunque el Gobierno Federal ha lanzado programas de créditos para empresarios, los proveedores afectados no han podido acceder a ellos debido al historial crediticio manchado por la deuda impaga de AHMSA.

“Todos los programas están hechos para empresas sanas. No conozco a una sola empresa afiliada que haya aprovechado esos créditos”, indicó.

Actualmente, la Canacintra busca que el Gobierno de Claudia Sheinbaum considere un rescate financiero que permita otorgar préstamos a estas empresas, incluso estando en buró de crédito.

“Estamos buscando una manera de que haya un rescate financiero, con préstamos, aunque sea estando en buró de crédito”, insistió Mtnous.

El bloqueo crediticio mantiene a estas empresas en una situación económica vulnerable, afectando no solo a los empresarios, sino también a los trabajadores y familias que dependen de sus operaciones.