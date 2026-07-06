Monclova: arranca Carlos Villarreal renovación de red hidráulica en Miravalle con inversión de 1.6 millones de pesos

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    Monclova: arranca Carlos Villarreal renovación de red hidráulica en Miravalle con inversión de 1.6 millones de pesos
    Carlos Villarreal encabezó el arranque de la reposición de la red de agua potable en la colonia Miravalle, obra que beneficiará a decenas de familias. LIDIET MEXICANO

Con una inversión de más de 1.6 millones de pesos, el Municipio renovará más de 500 metros de la red de agua potable en la colonia Miravalle para mejorar el suministro y reducir las fugas

MONCLOVA, COAH.– Con una inversión superior a 1.6 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal dio inicio a la reposición de la red de agua potable en la colonia Miravalle, una obra que busca resolver problemas de fugas y fallas en el suministro que durante años han afectado a las familias del sector.

Los trabajos forman parte del Plan de Inversión ”Prendamos Monclova” y contemplan la sustitución de más de 500 metros lineales de tubería sobre la calle Paseo del Valle, en dos tramos estratégicos: entre Lucio Blanco y Paseo Las Yucas, así como entre la avenida Colombia y Paseo Las Yucas.

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Durante el arranque de la obra, el edil destacó que estos trabajos responden a una de las principales peticiones de los vecinos, quienes durante mucho tiempo enfrentaron problemas derivados del deterioro de la infraestructura hidráulica, situación que provocaba constantes reparaciones y afectaciones al servicio.

Explicó que se trata de la renovación de una línea principal de distribución de agua potable que abastece las redes secundarias de la colonia, por lo que la obra tendrá un impacto importante en la eficiencia del suministro y permitirá disminuir las fallas que se registraban de manera recurrente.

El director de Obras Públicas informó que, tras diversos estudios y supervisiones, se detectó que gran parte de las tomas domiciliarias tiene varias décadas de antigüedad y que algunas incluso fueron construidas con tubería de asbesto, material que ya cumplió su vida útil y que requiere ser reemplazado para garantizar un servicio más seguro y eficiente.

Carlos Villarreal señaló que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por mejorar la infraestructura básica de Monclova, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la estrategia social Mejora Coahuila, para llevar obras que eleven la calidad de vida de la población.

Además del beneficio en el suministro de agua potable, el alcalde destacó que la reposición de la red permitirá mejorar las condiciones de las vialidades y contribuirá a dignificar los espacios públicos de la colonia Miravalle, al eliminar las afectaciones ocasionadas por las constantes fugas.

Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando proyectos de infraestructura en distintos sectores de la ciudad, priorizando aquellas obras que atienden necesidades básicas y representan un beneficio directo para las familias monclovenses.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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