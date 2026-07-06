Vinculan a proceso a socorrista que inventó el abandono de su propio bebé en Castaños

El caso, hace apenas unos días, provocó indignación por el supuesto abandono de un recién nacido que resultó ser un montaje.

MONCLOVA, COAH.- Un juez de control vinculó a proceso al paramédico Elías “N”, quien permanecerá bajo arresto domiciliario mientras enfrenta una investigación por presuntamente haber inventado la historia del hallazgo de su propio hijo en Castaños .

La autoridad judicial encontró elementos suficientes para iniciar el proceso penal por el delito de falsedad de declaraciones y fijó un plazo de dos meses para que el Ministerio Público concluya la investigación complementaria. La próxima audiencia fue programada para el 6 de septiembre.

Como medida cautelar, el imputado deberá permanecer en resguardo domiciliario bajo vigilancia policial. Aunque el juez ordenó la colocación de un brazalete electrónico, este no ha podido ser instalado debido a que actualmente no hay dispositivos disponibles en el estado.

Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que el bebé nunca fue abandonado en la colonia Independencia, como inicialmente se reportó. En realidad, el menor nació el pasado 24 de junio dentro de una ambulancia de Protección Civil de Castaños.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la madre del recién nacido, Damaris “N”, también socorrista, presuntamente ocultó el nacimiento y permitió que Elías “N” se llevara al bebé para hacer creer que había sido localizado junto a un contenedor de basura.

Con esa versión, el paramédico trasladó al menor al Hospital Amparo Pape, donde informó al personal médico que lo había encontrado abandonado, lo que originó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y una investigación ministerial que terminó por descubrir la verdad.

Ahora, el socorrista enfrentará el proceso penal desde su domicilio y, de ser encontrado culpable, podría recibir una pena de hasta ocho años de prisión.