Vinculan a proceso a socorrista que inventó el abandono de su propio bebé en Castaños

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Monclova
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    Vinculan a proceso a socorrista que inventó el abandono de su propio bebé en Castaños
    Como medida cautelar, el imputado permanecerá bajo resguardo domiciliario y vigilancia policial, aunque el brazalete electrónico no ha podido ser instalado por falta de dispositivos. LIDIET MEXICANO

La Fiscalía determinó que el recién nacido nació dentro de una ambulancia de Protección Civil, descartando el supuesto abandono en la colonia Independencia

MONCLOVA, COAH.- Un juez de control vinculó a proceso al paramédico Elías “N”, quien permanecerá bajo arresto domiciliario mientras enfrenta una investigación por presuntamente haber inventado la historia del hallazgo de su propio hijo en Castaños.

El caso, hace apenas unos días, provocó indignación por el supuesto abandono de un recién nacido que resultó ser un montaje.

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La autoridad judicial encontró elementos suficientes para iniciar el proceso penal por el delito de falsedad de declaraciones y fijó un plazo de dos meses para que el Ministerio Público concluya la investigación complementaria. La próxima audiencia fue programada para el 6 de septiembre.

Como medida cautelar, el imputado deberá permanecer en resguardo domiciliario bajo vigilancia policial. Aunque el juez ordenó la colocación de un brazalete electrónico, este no ha podido ser instalado debido a que actualmente no hay dispositivos disponibles en el estado.

Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que el bebé nunca fue abandonado en la colonia Independencia, como inicialmente se reportó. En realidad, el menor nació el pasado 24 de junio dentro de una ambulancia de Protección Civil de Castaños.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la madre del recién nacido, Damaris “N”, también socorrista, presuntamente ocultó el nacimiento y permitió que Elías “N” se llevara al bebé para hacer creer que había sido localizado junto a un contenedor de basura.

Con esa versión, el paramédico trasladó al menor al Hospital Amparo Pape, donde informó al personal médico que lo había encontrado abandonado, lo que originó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y una investigación ministerial que terminó por descubrir la verdad.

Ahora, el socorrista enfrentará el proceso penal desde su domicilio y, de ser encontrado culpable, podría recibir una pena de hasta ocho años de prisión.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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