Monclova: aseguran 40 kilos de mariguana en carretera de la Región Carbonífera

MONCLOVA, COAH.- Durante un operativo de prevención y vigilancia realizado la noche del 24 de diciembre, elementos de la Policía Estatal aseguraron alrededor de 40 kilogramos de marihuana en la carretera estatal número 20, en el tramo Nueva Rosita–Boquillas del Carmen, a la altura del acceso Palau–San Juan de Sabinas.

El aseguramiento ocurrió cuando los agentes detectaron un vehículo Nissan Sentra que circulaba de manera sospechosa. Al realizar la inspección correspondiente, localizaron varios paquetes que contenían la hierba verde, por lo que procedieron de inmediato al aseguramiento de la unidad y del enervante.

Tanto el vehículo como la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que la Policía Estatal, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), inició las investigaciones para determinar el origen y destino del cargamento.

La Delegación Carbonífera, encabezada por el delegado regional Diego Saúl Garduño Guzmán, informó que ya se abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Las autoridades estatales reiteraron que los operativos de vigilancia se mantienen activos en toda la Región Carbonífera, como parte de la estrategia para combatir el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad en la zona.