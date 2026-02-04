Fomento Sanitario intensifica operativos para evitar la venta de vapeadores en Torreón, Matamoros y Viesca

TORREÓN, COAH.- Fomento Sanitario y Regulación continúa con operativos en puntos fijos para verificar que no haya venta de vapeadores, reforzando la vigilancia en establecimientos comerciales y espacios públicos para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

El titular del departamento, José Luna Riojas, informó que desde hace algunas semanas supervisan que no haya venta de vapeadores en puntos fijos en los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca, que es la región que les compete.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón se prepara para la sexta edición del Laguna Food&Wine Fest

Se ha establecido una coordinación con autoridades municipales para identificar y sancionar posibles puntos de venta clandestinos, recordando que a partir de enero del presente año entró en vigor la reforma con la que se prohíbe la comercialización de estos productos que afectan la salud, precisando que en cuanto a la publicidad que se hace en redes sociales, corresponde a Salud federal y estatal tomar medidas para sancionar.

“Quiero informar que, a nivel federal y estatal, la Secretaría de Salud es la que monitorea la publicidad (vapeadores). Nosotros estamos directamente en puntos fijos, acudimos con las órdenes de trabajo y efectuamos en base al alcance que lleve esa orden. Sabemos que acaba de sufrir una modificación la ley, en cuanto a la venta y la comercialización de estos dispositivos. Con base en eso, se están ahorita ya tomando las estrategias”, precisó José Luna Riojas, coordinador de Fomento Sanitario y Regulación.

A través de redes sociales, se puede constatar que existen personas o negocios que ofrecen aún los vapeadores en venta con servicio a domicilio, una práctica que está prohibida, sin embargo, es la Secretaría de Salud a nivel federal y estatal la que se encarga de revisar el tema y si hay necesidad de aplicar alguna sanción se tiene la posibilidad de solicitar la colaboración de Fomento Sanitario y Regulación, precisó.

Exhortó a la población a denunciar cualquier actividad irregular relacionada con la venta de vapeadores, contribuyendo así a la protección colectiva de la salud.

TE PUEDE INTERESAR: 10 de febrero, fecha límite para solicitar voto anticipado en Coahuila; también podrán votar más de dos mil personas en los penales

“Nosotros estamos al pendiente en la indicación que nos vayan a aterrizar, cualquiera de estas dos órdenes (Salud federal o estatal) para tomar las acciones correspondientes, pero ellos son los que ahorita van a monitorear”, puntualizó el funcionario.

Por lo pronto, Fomento Sanitario y Regulación continúa con operativos en puntos fijos para verificar que no haya venta de vapeadores, y se mantiene alerta ante posibles nuevas modalidades de comercialización que puedan surgir. Este esfuerzo conjunto busca erradicar la presencia de estos productos en la región y evitar que lleguen especialmente a menores de edad.