Como Liam Conejo, autoridades migratorias detuvieron a más de 190 niños migrantes coahuilenses y los deportaron

Coahuila
/ 4 febrero 2026
    La deportación del pequeño Liam causó conmoción en las redes sociales, luego de ser detenido en Minnesota. Foto: Especial

Al menos 174 niños fueron retornados al país sin ser acompañados por su familia

Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación revelan que, durante el año pasado, 197 menores de edad originarios de Coahuila enfrentaron situaciones similares a la del niño de cinco años, Liam Conejo, quien fue detenido recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota.

El caso se volvió viral durante la última semana de enero, luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que el menor aparece siendo escoltado hacia una patrulla del ICE, tras ser identificado por las autoridades migratorias como una persona con estancia irregular en ese estado.

TE PUEDE INTERESAR: Liam Conejo Ramos, de 5 años, es liberado del centro de detención migratorio en Texas

Aunque el caso de Liam —de origen ecuatoriano— tuvo un desenlace favorable, al ser liberado por un juez migratorio junto con su padre, también de nacionalidad ecuatoriana, los registros de la Unidad de Política Migratoria indican que muchos menores coahuilenses no han corrido con la misma suerte.

De acuerdo con los datos oficiales, entre enero y noviembre del año pasado la autoridad migratoria mexicana recibió a un total de 197 menores coahuilenses, quienes fueron deportados por las autoridades de Estados Unidos. Del total, 185 tenían entre 12 y 17 años de edad, según los reportes elaborados a partir de la información del Instituto Nacional de Migración (INM).

Un aspecto relevante que destacan los informes es que, de esos 185 menores, al menos 174 fueron retornados en condición de “no acompañados”, es decir, sin la compañía de algún familiar durante el proceso de deportación.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa una ONG que niños migrantes de tres años acuden solos ante jueces migratorios en Arizona

Asimismo, en ese mismo periodo se reportó el retorno de 12 menores coahuilenses de entre cero y 11 años de edad; sin embargo, en todos esos casos los niños se encontraban acompañados durante su proceso migratorio.

$!Coahuila se ha convertido en un punto de retorno de los migrantes expulsados de Estados Unidos.
Coahuila se ha convertido en un punto de retorno de los migrantes expulsados de Estados Unidos. Foto: Especial

La situación vivida por Liam Conejo no es un hecho aislado ni reciente. Los registros oficiales muestran que en 2024 la cifra de retorno de menores de edad originarios de Coahuila fue incluso superior a la de 2025, año en el que se implementaron políticas migratorias durante la administración del presidente Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR: Se dispara 52% el paso de niños migrantes solos por Coahuila

Según los informes de ese año, el INM contabilizó el retorno de 322 niños coahuilenses migrantes: 236 tenían entre 12 y 17 años de edad, de los cuales 187 viajaban no acompañados, y 86 eran menores de hasta 11 años, con al menos cuatro casos de niños de esa edad que fueron deportados sin la compañía de un adulto.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

