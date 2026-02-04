Como Liam Conejo, autoridades migratorias detuvieron a más de 190 niños migrantes coahuilenses y los deportaron

Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación revelan que, durante el año pasado, 197 menores de edad originarios de Coahuila enfrentaron situaciones similares a la del niño de cinco años, Liam Conejo, quien fue detenido recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota. El caso se volvió viral durante la última semana de enero, luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que el menor aparece siendo escoltado hacia una patrulla del ICE, tras ser identificado por las autoridades migratorias como una persona con estancia irregular en ese estado. TE PUEDE INTERESAR: Liam Conejo Ramos, de 5 años, es liberado del centro de detención migratorio en Texas Aunque el caso de Liam —de origen ecuatoriano— tuvo un desenlace favorable, al ser liberado por un juez migratorio junto con su padre, también de nacionalidad ecuatoriana, los registros de la Unidad de Política Migratoria indican que muchos menores coahuilenses no han corrido con la misma suerte.

🇺🇸👦🏻 #LiamConejo, de cinco años, regresó a su ciudad en #Minneapolis, acompañado de su padre después de haber pasado 10 días detenido por el #ICE en un centro de #Texas. Su liberación fue ordenada por un juez, y su caso se convirtió en el rostro de la oposición a la... pic.twitter.com/1mugdHwDTz — Eunice Rendón (@EuniceRendon) February 2, 2026

De acuerdo con los datos oficiales, entre enero y noviembre del año pasado la autoridad migratoria mexicana recibió a un total de 197 menores coahuilenses, quienes fueron deportados por las autoridades de Estados Unidos. Del total, 185 tenían entre 12 y 17 años de edad, según los reportes elaborados a partir de la información del Instituto Nacional de Migración (INM). Un aspecto relevante que destacan los informes es que, de esos 185 menores, al menos 174 fueron retornados en condición de “no acompañados”, es decir, sin la compañía de algún familiar durante el proceso de deportación. TE PUEDE INTERESAR: Acusa una ONG que niños migrantes de tres años acuden solos ante jueces migratorios en Arizona Asimismo, en ese mismo periodo se reportó el retorno de 12 menores coahuilenses de entre cero y 11 años de edad; sin embargo, en todos esos casos los niños se encontraban acompañados durante su proceso migratorio.