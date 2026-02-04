POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base

I. CIFRAS

En el Consejo Estatal de Seguridad, encabezado por Manolo Jiménez, el fiscal Federico Fernández Montañez puso sobre la mesa números que llaman la atención: enero cerró con siete homicidios dolosos, dos menos que el año pasado, y con niveles de violencia que –según el registro oficial– son de los más bajos en casi tres décadas. El dato no es menor en un país donde la inseguridad suele marcar agenda. El reto, dicen, no es presumir la cifra, sino sostenerla. Porque en seguridad, un buen mes no hace tendencia... pero sí manda mensaje.

II. FOCO PREVENTIVO

El fiscal señaló que varios de los homicidios recientes están ligados a conflictos familiares, lo que ha permitido enfocar la prevención en ese terreno. También anunció coordinación con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, además de cero tolerancia a abusos internos. Y remató con la captura de un objetivo prioritario en La Laguna. Nos dicen que la apuesta es: coordinación y contención antes que reacción. Mantener la calma pública es parte de la estrategia. Veremos si los números acompañan el discurso.

III. CIVILIDAD

Coahuila no sólo destaca en seguridad; también en ruido. El Censo Nacional de Seguridad Pública, realizado por el INEGI que encabeza la Dra. Graciela Márquez Colín, reporta que al cierre de 2024 se hicieron 20 mil 74 llamadas al 911 por ruido excesivo, un 42 por ciento más que en 2023, cuando fueron 14 mil 95. El ruido ya es la tercera causa de reporte en la entidad, sólo debajo de violencia familiar y personas agresivas. A nivel nacional, Coahuila ocupa el séptimo lugar. Con estos datos, es claro que la paz también se mide en decibeles. Porque no todo conflicto empieza con delito; a veces empieza con la bocina del vecino.

IV. OPORTUNIDAD

La situación también abre una ventana para los ayuntamientos, responsables de la justicia cívica. Nos dicen que ahí hay tarea pendiente: campañas de convivencia vecinal, mediación y cultura del respeto. Porque cuando todo se resuelve marcando al 911, la línea se satura y pierde efectividad para emergencias reales. Menos pleito por la bocina y más acuerdos entre vecinos podría liberar recursos y mejorar la respuesta en casos graves.

V. ¿LE SUENA?

¿Recuerda usted a Limbar Valdez? Sí, el polémico personaje que se autoproclama “alcalde de Mirasierra”. El mismo al que muchos han descrito como especialista en “reventar” adversarios políticos. Su episodio más reciente fue el choque con el petista Tony Flores, el cual escaló hasta el Congreso estatal. Pues ahora nos cuentan que su nombre empieza a mencionarse dentro del Partido Verde para una posible candidatura en este proceso. Nada oficial, pero tampoco negado. Y en política, cuando ciertos perfiles comienzan a sonar, rara vez es por accidente; casi siempre responde a cálculos... electorales.

VI. ¿PERFIL O ESTRATEGIA?

La pregunta es qué se busca con ese tipo de perfiles. Si de verdad se quiere elevar el nivel de la política, apostar por personajes de confrontación parece ir en sentido contrario. Algunos comentan que, más que construir, serviría para dividir o golpear a ciertos actores. Porque una cosa es hacer ruido en redes y otra representar ciudadanos. La pregunta queda en el aire: ¿candidatura para proponer o para reventar?

VII. ¿QUIÉN VA?

Uno de los temas importantes, de cara a las elecciones de junio próximo, es cómo se va a integrar la lista de “pluris” de los distintos partidos que competirán en el proceso electoral en marcha. En el partido de moda, es decir, en Morena, los enterados nos aseguran que ya no habrá “lugares asegurados”, como ocurrió en la última elección, lo cual garantizó en su momento el arribo de Magaly Hernández, Antonio Attolini y Alberto Hurtado al Congreso de Coahuila. ¿Y por qué ahora será diferente? Pues porque la dirigencia nacional de Luisa María Alcalde ha tomado la decisión de que la lista se integre exclusivamente con quienes dirigen los comités seccionales de la cuatroté.

VIII. CUESTIÓN DE ENFOQUE

¿La decisión le dará ventaja al partido de moda en la elección local de este año? Los morenistas consideran que sí, pero habrá que ver si privilegiar a quienes han elegido como operadores de base realmente constituye una ventaja o podría ser una debilidad. ¿De qué depende una cosa o la otra? La respuesta es bastante sencilla: eso depende de qué tanto considera la gente que vota que el “apoyo” que recibe es valioso para su día a día.

IX. EN TERRITORIO

Ayer circularon en redes fotos de una reunión entre el regidor priista de Saltillo, Eduardo Medrano –perfilado como candidato a diputado– y Osvaldo Aguilar Villarreal, titular de la DIPETRE y operador del tricolor, con “líderes sociales” de colonias del sur de Saltillo. Llamó la atención que estos encuentros se han vuelto casi diarios. Quienes ya saben que competirán no pierden tiempo y traen agenda llena en territorio, de la mano de estructuras tricolores. Nos dicen que hay que aprovechar ahora: todavía no es precampaña ni campaña formal, y la fiscalización de las autoridades electorales, por ahora, no quita el sueño.