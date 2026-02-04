Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo

Una agresión registrada en la vía pública de la colonia República derivó en la detención de tres personas, luego de que el hecho fuera detectado en tiempo real a través del sistema de videovigilancia urbana de Saltillo. El incidente ocurrió sobre la calle Veracruz, donde dos jóvenes fueron atacados por un grupo de individuos que se aproximó de manera directa mientras se encontraban sentados en el lugar.

De acuerdo con la información disponible, personal que realizaba labores de monitoreo en el Centro de Control y Comando (C2) observó cómo tres hombres caminaban por la zona y, tras unos segundos, se acercaron a las víctimas. En un primer momento, los agresores despojaron de su gorra a uno de los jóvenes e intentaron hacer lo mismo con el segundo. Ante la resistencia de este último, la situación escaló a una agresión física.

Las imágenes captadas por las cámaras permitieron identificar que los tres sujetos comenzaron a golpear a uno de los jóvenes, mientras que, posteriormente, uno de ellos sacó una botella. Con dicho objeto, el agresor golpeó a una de las víctimas y luego quebró el envase en el rostro del segundo joven, incrementando el nivel de violencia del ataque.