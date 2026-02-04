Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
Tras la agresión, uno de los atacantes utilizó una botella para golpear a las víctimas, acción que quedó registrada en video y fue integrada a la investigación
Una agresión registrada en la vía pública de la colonia República derivó en la detención de tres personas, luego de que el hecho fuera detectado en tiempo real a través del sistema de videovigilancia urbana de Saltillo. El incidente ocurrió sobre la calle Veracruz, donde dos jóvenes fueron atacados por un grupo de individuos que se aproximó de manera directa mientras se encontraban sentados en el lugar.
De acuerdo con la información disponible, personal que realizaba labores de monitoreo en el Centro de Control y Comando (C2) observó cómo tres hombres caminaban por la zona y, tras unos segundos, se acercaron a las víctimas. En un primer momento, los agresores despojaron de su gorra a uno de los jóvenes e intentaron hacer lo mismo con el segundo. Ante la resistencia de este último, la situación escaló a una agresión física.
Las imágenes captadas por las cámaras permitieron identificar que los tres sujetos comenzaron a golpear a uno de los jóvenes, mientras que, posteriormente, uno de ellos sacó una botella. Con dicho objeto, el agresor golpeó a una de las víctimas y luego quebró el envase en el rostro del segundo joven, incrementando el nivel de violencia del ataque.
Al detectar la agresión, los monitoristas del C2 solicitaron de inmediato el apoyo de elementos de la Policía Municipal asignados al sector, quienes se movilizaron hacia el punto señalado. Minutos después del ataque, el grupo de agresores intentó retirarse del lugar caminando, sin embargo, fueron ubicados y asegurados por los oficiales.
Los detenidos fueron identificados como Marco Antonio “N”, de 21 años de edad; Brandon Antonio “N”, de 19 años; así como un menor de edad, cuyos datos se mantienen reservados. Tras su aseguramiento, los tres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal conforme a los procedimientos establecidos.
Las dos personas agredidas permanecieron en el sitio mientras se realizaban las diligencias iniciales, en tanto se recababa la información necesaria sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha precisado el estado de salud de las víctimas ni si requirieron traslado médico, aunque el caso quedó documentado mediante los registros de videovigilancia.
El hecho fue atendido como una agresión directa en la vía pública, y las imágenes captadas por las cámaras urbanas forman parte de los elementos integrados a la investigación. El caso continuará su curso ante las instancias correspondientes, mientras se analizan las responsabilidades de los involucrados en este episodio de violencia ocurrido en el sector.