Coahuila: Crece demanda por antigripales y antivirales; cambia la tendencia, ahora es en enero, febrero y marzo

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 4 febrero 2026
    Coahuila: Crece demanda por antigripales y antivirales; cambia la tendencia, ahora es en enero, febrero y marzo
    Alejandro López Siller, director de Farmacias del Rosario. FOTO: REBECA RAMÍREZ

El retraso en los cambios de clima provocó un aumento tardío en enfermedades respiratorias

Ante el retraso en los cambios de clima, a partir de enero se empezó a duplicar la demanda de antigripales y antivirales en las farmacias, en el caso de los precios, no ha sido relevante el aumento gracias a que el dólar se ha mantenido bajo.

El director de Farmacias del Rosario, Alejandro López Siller indicó que normalmente la demanda de estos medicamentos se daba durante noviembre, diciembre y enero, sin embargo, debido a que se retraso los cambios de clima, fue a partir de enero cuando se duplico la demanda en las farmacias.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Si hay fiebre o tos, no vayas a clases’: UNAM lanza alerta por repunte respiratorio invernal

“Son cambios que al final del día se retrasaron, estos cambios (de clima) eran en noviembre y diciembre, pero apenas ahorita están llegando y está empezando nuestra temporada alta en las farmacias”, aseguró.

En el caso de los precios de estos medicamentos, comentó que no fue tanto, toda vez que el dólar esta bajo y los insumos vienen dolarizados, por ello no hay ningún problema; sin embargo, añadió que también saben que la situación económica en la región no está sencilla y por ello, también se han enfocado en buscar proveedores y precios para irle bajando y dar mejor oferta.

Por lo pronto, añadió que normalmente son tres meses en que se da está demanda por antigripales y antivirales, pero ahora apenas están empezando los fríos, por lo que hay que esperar a ver cómo viene febrero y marzo.

TE PUEDE INTERESAR: Reporta Salud Coahuila cuatro decesos por neumonía; descarta saturación hospitalaria por enfermedades respiratorias

Por otra parte, sobre el aumento de los casos de sarampión en el país, añadió que esto lo sabe por notas, toda vez que a las farmacias no les llegan los diagnósticos, lo que si saben es que ha aumentado la demanda de antibióticos, aunque no a niveles de los antigripales o antivirales.

Finalmente comentó que actualmente se cuenta a nivel local con seis Farmacias del Rosario y no hay planes todavía de más farmacias, toda vez que en las temporadas altas se enfocan en los puntos que actualmente tienen en operación y hasta que pasa esa temporada, verán alguna ampliación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Economía
Empresas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump
Autoridades deportivas, asociaciones y cuerpos arbitrales dialogaron sobre la estructura y regulación del Flag Football en la Región Centro.

AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria
Mientras que los agentes locales pueden ser demandados bajo la Sección 1983, los oficiales federales como los de ICE gozan de una inmunidad que nuevas propuestas legales buscan limitar.

Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICE