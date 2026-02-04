Coahuila: Crece demanda por antigripales y antivirales; cambia la tendencia, ahora es en enero, febrero y marzo

Ante el retraso en los cambios de clima, a partir de enero se empezó a duplicar la demanda de antigripales y antivirales en las farmacias, en el caso de los precios, no ha sido relevante el aumento gracias a que el dólar se ha mantenido bajo.

El director de Farmacias del Rosario, Alejandro López Siller indicó que normalmente la demanda de estos medicamentos se daba durante noviembre, diciembre y enero, sin embargo, debido a que se retraso los cambios de clima, fue a partir de enero cuando se duplico la demanda en las farmacias.

“Son cambios que al final del día se retrasaron, estos cambios (de clima) eran en noviembre y diciembre, pero apenas ahorita están llegando y está empezando nuestra temporada alta en las farmacias”, aseguró.

En el caso de los precios de estos medicamentos, comentó que no fue tanto, toda vez que el dólar esta bajo y los insumos vienen dolarizados, por ello no hay ningún problema; sin embargo, añadió que también saben que la situación económica en la región no está sencilla y por ello, también se han enfocado en buscar proveedores y precios para irle bajando y dar mejor oferta.

Por lo pronto, añadió que normalmente son tres meses en que se da está demanda por antigripales y antivirales, pero ahora apenas están empezando los fríos, por lo que hay que esperar a ver cómo viene febrero y marzo.

Por otra parte, sobre el aumento de los casos de sarampión en el país, añadió que esto lo sabe por notas, toda vez que a las farmacias no les llegan los diagnósticos, lo que si saben es que ha aumentado la demanda de antibióticos, aunque no a niveles de los antigripales o antivirales.

Finalmente comentó que actualmente se cuenta a nivel local con seis Farmacias del Rosario y no hay planes todavía de más farmacias, toda vez que en las temporadas altas se enfocan en los puntos que actualmente tienen en operación y hasta que pasa esa temporada, verán alguna ampliación.