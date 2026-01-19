Monclova: Autorizan venta en bloque de activos de AHMSA y MINOSA

MONCLOVA, COAH.- El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó el procedimiento especial de venta propuesto por la Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), con el que se busca la enajenación conjunta, en bloque y como una sola unidad productiva indivisible, de los activos esenciales del complejo siderúrgico y minero.

De acuerdo con la información oficial, la autorización judicial permitirá avanzar en la venta de la totalidad de los activos operativos de ambas empresas, con el objetivo de maximizar su valor en beneficio de los trabajadores y de la comunidad en general.

El procedimiento estará a cargo del síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez y se realizará mediante una subasta pública, sujeta a la validación del Juzgado Concursal, con un calendario definido que inicia el 19 de enero de 2026 con la apertura del periodo de recepción de cartas de intención y documentación para la precalificación de inversionistas interesados.

La convocatoria para la subasta será publicada el 3 de febrero, mientras que la audiencia pública se llevará a cabo el 2 de marzo de 2026 en las instalaciones del Juzgado Segundo de Distrito en la Ciudad de México. Previamente, se desarrollarán las etapas de precalificación, notificación de resultados e impugnaciones conforme a los plazos establecidos.

El Valor Mínimo de Referencia para la venta fue fijado en mil 127 millones 378 mil 060.50 dólares, equivalente al 85 por ciento del valor de avalúo de la unidad productiva, determinado por la empresa Organización Levin de México y aprobado por la autoridad judicial.

La Sindicatura informó que continuará dando a conocer de manera oportuna los avances relevantes del proceso, conforme a la normatividad aplicable, en un procedimiento considerado clave para el futuro de la región Centro de Coahuila y de los trabajadores vinculados a la actividad siderúrgica y minera.