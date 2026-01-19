En Saltillo, Jericó Abramo rinde su primer informe legislativo; destaca productividad y agenda social

En el Biblioparque Norte de Saltillo, el diputado federal Jericó Abramo Masso rindió su primer informe de trabajo legislativo como representante de Coahuila en la Cámara de Diputados, donde expuso las principales iniciativas impulsadas durante su primer año, así como su labor en comisiones, en el pleno y en territorio. Ante cientos de asistentes, entre ellos legisladores locales y federales, alcaldes, funcionarios estatales, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y diversas figuras del PRI, Abramo Masso señaló que su trabajo legislativo se ha basado en propuestas recogidas directamente de la ciudadanía y llevadas al Congreso de la Unión. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Jericó Abramo advierte rezagos en infraestructura carretera con el Presupuesto Federal 2026 Durante su mensaje, informó que ha presentado 60 iniciativas de ley, lo que lo coloca entre los primeros lugares de productividad parlamentaria a nivel nacional. Además, ha participado en más de 32 discusiones parlamentarias y ha realizado más de 40 intervenciones en comisiones y debates en el pleno, donde aseguró haber mantenido una postura firme frente a la mayoría legislativa.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra la propuesta para garantizar que el presupuesto destinado a educación, ciencia y tecnología no disminuya de un año a otro, así como el impulso a modelos de educación dual para fortalecer la competitividad del país. En materia de seguridad, presentó una iniciativa para asegurar que el presupuesto del sector no se reduzca y que los recursos no ejercidos por las corporaciones federales se reintegren a acciones de seguridad pública, propuesta que ya fue aprobada en comisiones y está próxima a discutirse en el pleno. En el rubro de protección a la niñez, impulsó una iniciativa para activar de manera inmediata la Alerta Amber en un radio de 150 kilómetros cuando se reporte la desaparición de un menor, con notificaciones directas a dispositivos móviles para facilitar su localización. En materia de salud, propuso la creación de una tarjeta médica digital única, vinculada a una CURP médica, que concentre el historial clínico de cada persona y permita mejorar la atención en cualquier institución.

También informó sobre iniciativas para proteger a los consumidores, en particular frente a fraudes turísticos, mediante el fortalecimiento de las facultades de la Profeco y la garantía de derechos para quienes contratan servicios a través de aplicaciones digitales. En materia de seguridad social, presentó una propuesta para eliminar el tope en las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, la cual se encuentra actualmente en análisis en la comisión correspondiente. TE PUEDE INTERESAR: Critica el diputado coahuilense Jericó Abramo el Paquete Económico 2026 Asimismo, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de aumentar la participación de estados y municipios en la recaudación federal del 20 al 21 por ciento, lo que representaría mayores recursos para entidades como Coahuila. De igual forma, propuso que el Presupuesto de Egresos de la Federación deje de votarse en un solo bloque y se divida por rubros como programas sociales, infraestructura, salud y deuda. En cuanto a gestión y obra pública, destacó la presentación de cuatro puntos de acuerdo y las gestiones realizadas ante autoridades federales para concretar el proyecto del tramo carretero Los Chorros, considerado uno de los más peligrosos del país. Detalló que se prevé una inversión de mil 700 millones de pesos para la construcción de puentes y túneles, con el objetivo de reducir accidentes y salvar vidas.

Abramo Masso también informó sobre una iniciativa para regular a las aseguradoras de gastos médicos mayores y a los hospitales privados, mediante medidas orientadas a transparentar tarifas, limitar incrementos excesivos, proteger a personas mayores de 60 años y frenar prácticas que encarecen artificialmente los servicios de salud. En el ámbito social, destacó el trabajo territorial realizado en Coahuila, con la entrega de más de 12 mil apoyos que incluyen medicamentos, aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, programas alimentarios y diversas gestiones. Además, resaltó el programa de mujeres emprendedoras que impulsa desde hace más de cuatro años, a través del cual se han otorgado más de mil 500 apoyos a mujeres jefas de familia para fortalecer sus negocios. “Estamos contentos porque seguimos cumpliendo. Si no estás cerca del territorio, es difícil entender, comprender y resolver los problemas de la gente. Seguimos trabajando con la gente, seguimos atendiendo y resolviendo, seguimos haciendo lo correcto”, señaló el legislador.