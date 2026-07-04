Monclova fortalece estrategia ambiental con jornada masiva de reforestación

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    Monclova fortalece estrategia ambiental con jornada masiva de reforestación
    Carlos Villarreal encabezó la jornada de reforestación en la colonia San Salvador como parte de la campaña estatal “Verde Verde Coahuila”. CORTESÍA

Gobierno, ciudadanía e iniciativa privada unen esfuerzos para ampliar áreas verdes y promover una cultura de corresponsabilidad

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal refrendó el compromiso de Monclova con la protección del entorno al sumarse a la campaña estatal ”Verde Verde Coahuila”, iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado para fortalecer la reforestación y fomentar una mayor participación ciudadana en el cuidado de los recursos naturales.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno Municipal realizó una jornada de reforestación en la plaza de la colonia San Salvador, donde, además de plantar árboles, se llevaron a cabo acciones de servicios primarios para mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos en beneficio de las familias del sector.

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La actividad reunió a autoridades municipales, representantes de la iniciativa privada y habitantes de la colonia, quienes participaron activamente en las labores de reforestación y recibieron árboles para plantarlos en sus hogares, con el compromiso de dar seguimiento a su cuidado y contribuir a la ampliación de la cobertura vegetal en la ciudad.

$!Las familias asistentes recibieron árboles para plantarlos y contribuir al cuidado del medio ambiente desde sus comunidades.
Las familias asistentes recibieron árboles para plantarlos y contribuir al cuidado del medio ambiente desde sus comunidades. CORTESÍA

Carlos Villarreal destacó que la conservación ambiental solo puede consolidarse mediante la participación conjunta de sociedad y gobierno, al considerar que cada árbol sembrado representa una inversión para mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

”Cada árbol que plantamos representa una inversión en el futuro de nuestra ciudad. Cuando sociedad y gobierno trabajamos en equipo, logramos construir un Monclova más verde, más limpio y con una mejor calidad de vida para todos”, expresó el alcalde.

$!El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de impulsar proyectos sustentables en coordinación con el Estado y la sociedad.
El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de impulsar proyectos sustentables en coordinación con el Estado y la sociedad. CORTESÍA

PROMUEVEN CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA

Durante la jornada participaron Esra Cavazos, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova; Jonatan Ríos, gerente de Recursos Humanos de Adient Monclova; el regidor de Ecología y Medio Ambiente, Francisco Martín Gómez; y la directora de Ecología, Gabriela Flores Turrubiates, quienes respaldaron las acciones encaminadas a fortalecer la cultura ambiental en el municipio.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, el sector empresarial y la ciudadanía para impulsar proyectos de desarrollo sostenible que permitan proteger el patrimonio natural y consolidar una cultura de corresponsabilidad ambiental en beneficio de las familias monclovenses.

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