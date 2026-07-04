Ramos Arizpe se suma a megareforestación estatal con amplia alianza social y empresarial

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe se incorporó este sábado a la Megareforestación Estatal “Verde Verde Coahuila”, una estrategia encabezada por el Gobierno del Estado que movilizó de manera simultánea a los 38 municipios de la entidad con el objetivo de fortalecer la conservación ambiental y promover la participación ciudadana en la protección de los recursos naturales. En Ramos Arizpe, la jornada se desarrolló en la colonia Villa Sol, donde el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por el secretario de Finanzas del Estado, Antonio Gutiérrez Rodríguez, encabezó la plantación de árboles junto con autoridades estatales, servidores públicos, voluntarios y habitantes del municipio.

La actividad forma parte de un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva, dependencias que impulsan acciones encaminadas a incrementar la cobertura vegetal y fortalecer la cultura del cuidado ambiental en Coahuila. UN ESFUERZO CONJUNTO POR EL ENTORNO La jornada también contó con el respaldo de empresas socialmente responsables que participaron mediante la donación de árboles y apoyo operativo, entre ellas ARCA Continental, Peñoles, RT 501 Transportes, Transportes Bremer, Lennox, el Clúster para la Innovación y Competitividad Logística de Coahuila, Grupo Rame, General Motors, Tupy, Adient, Centrient, Heyang Intelligent, Net Electric, Eagle Rise, Grupo México, Shipzo, Líneas 1 de Mayo y Starlinc. Con esta participación, se consolidó una alianza entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil para impulsar proyectos de desarrollo sustentable y recuperación de espacios verdes.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la reforestación forma parte de una política permanente para mejorar el entorno urbano y elevar la calidad de vida de las familias ramosarizpenses. ”Cada árbol que sembramos representa una inversión en el futuro de Ramos Arizpe. Seguiremos trabajando de la mano con el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y la ciudadanía para proteger nuestro entorno y dejar un mejor municipio para las próximas generaciones”, expresó. El Edil recordó que esta jornada se integra a la estrategia ambiental que desarrolla el municipio de manera continua y que, entre 2025 y lo que va de 2026, ha permitido la plantación de 2 mil 365 árboles en escuelas, universidades, ejidos, camellones, plazas públicas y distintos espacios comunitarios. A estas acciones se suma el programa “Adopta un árbol”, mediante el cual se promueve que las familias participen activamente en el cuidado y conservación de las áreas verdes del municipio. Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar un modelo de crecimiento urbano sustentable, en el que el desarrollo de la ciudad avance de la mano con la protección del patrimonio natural y la construcción de un entorno más resiliente para las futuras generaciones.

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