Monclova: Frente Frío 41 traerá bajas temperaturas y fuertes vientos a la región

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Monclova
/ 16 marzo 2026
    Monclova: Frente Frío 41 traerá bajas temperaturas y fuertes vientos a la región
    Protección Civil de Monclova alertó por fuertes vientos y descenso de temperatura con la llegada del Frente Frío 41. CORTESÍA

El Frente Frío 41 provocará descenso de temperatura y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la Región Centro de Coahuila

MONCLOVA, COAH.- La llegada del Frente Frío número 41 provocará un cambio en las condiciones del clima en la Región Centro de Coahuila durante los próximos días, con la presencia de vientos fuertes y un descenso en la temperatura, informó Protección Civil de Monclova.

El director de Protección Civil de Monclova, Pedro Alvarado, explicó que la entrada de una masa de aire ártico asociada a este sistema frontal generará mañanas y noches más frías, además de rachas de viento que se harán sentir en distintos puntos del municipio.

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De acuerdo con el pronóstico, durante la semana se esperan temperaturas máximas cercanas a los 18 grados centígrados, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 7 grados, especialmente durante la madrugada.

A estas condiciones se sumará la presencia de viento sostenido de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, lo que incrementará la sensación de frío en la región.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, como abrigarse adecuadamente durante las primeras horas del día y por la noche, así como mantener especial atención en niños y adultos mayores.

También se pidió evitar el uso de anafres o braseros dentro de viviendas o espacios cerrados, ya que representan un riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Debido a las ráfagas de viento previstas, Protección Civil exhortó a asegurar objetos que puedan desprenderse o caer, además de conducir con precaución para evitar incidentes.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

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