Monclova: Frente Frío 41 traerá bajas temperaturas y fuertes vientos a la región

MONCLOVA, COAH.- La llegada del Frente Frío número 41 provocará un cambio en las condiciones del clima en la Región Centro de Coahuila durante los próximos días, con la presencia de vientos fuertes y un descenso en la temperatura, informó Protección Civil de Monclova.

El director de Protección Civil de Monclova, Pedro Alvarado, explicó que la entrada de una masa de aire ártico asociada a este sistema frontal generará mañanas y noches más frías, además de rachas de viento que se harán sentir en distintos puntos del municipio.

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De acuerdo con el pronóstico, durante la semana se esperan temperaturas máximas cercanas a los 18 grados centígrados, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 7 grados, especialmente durante la madrugada.

A estas condiciones se sumará la presencia de viento sostenido de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, lo que incrementará la sensación de frío en la región.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, como abrigarse adecuadamente durante las primeras horas del día y por la noche, así como mantener especial atención en niños y adultos mayores.

También se pidió evitar el uso de anafres o braseros dentro de viviendas o espacios cerrados, ya que representan un riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Debido a las ráfagas de viento previstas, Protección Civil exhortó a asegurar objetos que puedan desprenderse o caer, además de conducir con precaución para evitar incidentes.