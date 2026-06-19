Monclova impulsa nuevas obras viales con inversión cercana a 4 millones de pesos

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova puso en marcha dos proyectos de pavimentación en las colonias 21 de Marzo y Buenos Aires, acciones que representan una inversión de 3.9 millones de pesos y que buscan mejorar la movilidad y las condiciones de vida de alrededor de 500 habitantes. El arranque de los trabajos fue encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, quien destacó que estas obras responden a las principales necesidades de la población y forman parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura en distintos sectores de la ciudad.

INFRAESTRUCTURA PARA ELEVAR LA CONECTIVIDAD Uno de los proyectos contempla la pavimentación de la calle Abayes, en el tramo comprendido entre la calle 9 y la avenida Oriente, en la colonia 21 de Marzo, donde se estima un beneficio directo para unas 300 personas.

De manera paralela, se realizarán trabajos sobre la calle Margarito Padilla, entre Cayetano Ramos y la avenida Suzanne Lou Pape, en la colonia Buenos Aires, intervención que favorecerá a cerca de 200 habitantes. Las acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado como parte de un programa integral que incluye pavimentación, recarpeteo, rehabilitación de espacios públicos y mejoramiento urbano, con el propósito de consolidar un crecimiento equilibrado para Monclova.

“Seguimos avanzando con obras que responden a las necesidades de nuestra gente. Estamos impulsando proyectos que mejoran nuestras colonias y generan mejores condiciones para las familias de Monclova. Cuando hacemos equipo, las cosas suceden”, expresó el alcalde Carlos Villarreal. La administración municipal reiteró que mantendrá la colaboración con el gobierno estatal para ejecutar proyectos que fortalezcan la competitividad de la ciudad, amplíen la infraestructura y eleven la calidad de vida de la población.

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