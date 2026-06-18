Paula Díaz representará a México en el Iberoamericano Sub-20 de Atletismo en Perú

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    Paula Díaz representará a México en el Iberoamericano Sub-20 de Atletismo en Perú
    Paula Díaz Vázquez competirá con México en el Campeonato Iberoamericano Sub-20 de Atletismo en Lima, Perú. FOTO: FACEBOOK/INEDEC
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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La velocista coahuilense competirá en Lima tras ganar oro y plata en la Olimpiada Nacional 2026

El atletismo coahuilense tendrá presencia internacional con Paula Díaz Vázquez, quien representará a México en el Campeonato Iberoamericano Sub-20 de Atletismo, competencia que se llevará a cabo del 19 al 21 de junio en Lima, Perú.

La velocista llega a esta cita como una de las cartas juveniles más destacadas del país, luego de firmar una actuación sobresaliente en la Olimpiada Nacional 2026, donde conquistó la medalla de oro en los 400 metros planos y la plata en los 400 metros con vallas dentro de la categoría Sub-18.

Sus resultados nacionales fueron clave para recibir la convocatoria al representativo mexicano, en un torneo que reunirá a atletas juveniles de 29 naciones y que servirá como una vitrina rumbo a competencias de mayor exigencia internacional.

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Paula Díaz no viajará sola en este proceso. La delegación mexicana también contará con la presencia de Isari Fernández, entrenadora de Coahuila que ha acompañado y respaldado el crecimiento deportivo de la velocista en sus últimos logros nacionales.

El Campeonato Iberoamericano U20 de Atletismo se disputará por primera vez en su historia y tendrá un valor especial para los competidores, ya que ofrecerá la posibilidad de buscar marcas mínimas rumbo al Campeonato Mundial U20 de Atletismo, programado para agosto de 2026 en Eugene, Oregon, Estados Unidos.

Para Coahuila, la participación de Paula Díaz representa una nueva oportunidad de proyectar su talento juvenil en el plano internacional, especialmente en pruebas de velocidad y vallas, donde la atleta ha logrado consolidarse como una de las figuras a seguir dentro del atletismo mexicano.

Con apenas recorrido en categorías juveniles, Paula Díaz Vázquez llega a Lima con el impulso de sus medallas nacionales y con la posibilidad de medirse ante algunas de las mejores promesas del atletismo iberoamericano.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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