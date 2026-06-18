Paula Díaz representará a México en el Iberoamericano Sub-20 de Atletismo en Perú

El atletismo coahuilense tendrá presencia internacional con Paula Díaz Vázquez, quien representará a México en el Campeonato Iberoamericano Sub-20 de Atletismo, competencia que se llevará a cabo del 19 al 21 de junio en Lima, Perú.

La velocista llega a esta cita como una de las cartas juveniles más destacadas del país, luego de firmar una actuación sobresaliente en la Olimpiada Nacional 2026, donde conquistó la medalla de oro en los 400 metros planos y la plata en los 400 metros con vallas dentro de la categoría Sub-18.

Sus resultados nacionales fueron clave para recibir la convocatoria al representativo mexicano, en un torneo que reunirá a atletas juveniles de 29 naciones y que servirá como una vitrina rumbo a competencias de mayor exigencia internacional.