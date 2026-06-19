Señalan impacto del ausentismo en el rendimiento escolar en Coahuila

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    Señalan impacto del ausentismo en el rendimiento escolar en Coahuila
    Autoridades educativas advierten que la inasistencia frecuente impacta el rendimiento académico y el desarrollo integral del alumnado. ARCHIVO

Autoridad educativa advierte que la falta de presencia en clases compromete desempeño, continuidad y desarrollo integral del alumnado

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, advirtió que existe una relación directa entre la inasistencia escolar y el bajo desempeño académico en educación Básica, por lo que llamó a madres y padres de familia a garantizar la asistencia regular de sus hijos a las aulas.

El funcionario estatal señaló que, pese a los ajustes recientes en materia de evaluación educativa aprobados a nivel federal, el acompañamiento escolar y la constancia en la asistencia continúan siendo factores determinantes en el aprendizaje de niñas y niños.

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ASISTENCIA ESCOLAR, FACTOR CLAVE EN EL APRENDIZAJE

Garza Fishburn subrayó que cada jornada sin clases representa una interrupción significativa en el proceso formativo, lo que deriva en rezagos acumulativos que afectan tanto el rendimiento académico como el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes.

“Cuando sus hijos no van a la escuela se va teniendo una afectación muy relevante, muy significativa. Está directamente correlacionado el nivel de asistencia con el nivel de aprovechamiento académico”, puntualizó.

El titular de la dependencia explicó que, aunque los modelos de evaluación buscan ser más flexibles, la evaluación continua sigue siendo una herramienta esencial para medir avances pedagógicos y detectar oportunamente áreas de mejora.

Asimismo, destacó que la escuela cumple un papel que va más allá de la enseñanza de contenidos, al constituir un espacio de socialización, desarrollo de habilidades y fortalecimiento del bienestar integral de la niñez y adolescencia.

LLAMADO A FORTALECER EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

El Secretario reiteró el compromiso de la dependencia estatal para mantener supervisión constante en los planteles educativos, pero insistió en que el acompañamiento desde el hogar es fundamental para asegurar trayectorias escolares exitosas.

En ese sentido, Garza Fishburn advirtió que la ausencia recurrente genera desventajas progresivas en el aprendizaje, al interrumpir la adquisición de conocimientos y propiciar rezagos que pueden impactar en la permanencia escolar.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, hasta 3 de cada 10 alumnos de educación Básica presentan ausentismo crónico, al acumular faltas equivalentes a al menos el 10 por ciento del ciclo escolar, condición que incrementa el riesgo de abandono educativo.

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