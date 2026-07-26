Monclova invierte más de 10.4 mdp en obras de pavimentación e infraestructura hidráulica

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    Monclova invierte más de 10.4 mdp en obras de pavimentación e infraestructura hidráulica
    El alcalde Carlos Villarreal supervisó diversas obras de infraestructura y pavimentación que se ejecutan en distintos sectores de Monclova. CORTESÍA

El Gobierno de Monclova puso en marcha, entregó y supervisó obras de pavimentación e infraestructura hidráulica con una inversión superior a 10.4 millones de pesos

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 10.4 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Monclova impulsó durante la última semana una serie de obras de infraestructura urbana y servicios públicos, como parte del programa permanente de mejoramiento de vialidades y redes hidráulicas que desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado.

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El alcalde Carlos Villarreal informó que entre el 20 y el 26 de julio se llevaron a cabo arranques, entregas y supervisiones de diversos proyectos encaminados a fortalecer la infraestructura de la ciudad y mejorar las condiciones de movilidad y abastecimiento de agua para las familias monclovenses.

$!Durante la semana se iniciaron, entregaron y revisaron proyectos de infraestructura hidráulica y rehabilitación de vialidades con una inversión superior a 10.4 millones de pesos.
Durante la semana se iniciaron, entregaron y revisaron proyectos de infraestructura hidráulica y rehabilitación de vialidades con una inversión superior a 10.4 millones de pesos. CORTESÍA

Entre las obras que iniciaron destaca la rehabilitación de la línea de agua potable sobre la calle Pánfilo Natera, en la colonia San Francisco, así como el recarpeteo de la calle Francisco I. Madero, en la colonia Estancias de San Juan Bautista, trabajos que buscan optimizar tanto el suministro del servicio como las condiciones de las vialidades.

Durante la semana también fueron entregadas varias obras de pavimentación concluidas en distintos sectores del municipio. Los trabajos incluyeron el recarpeteo de la calle Tezozómoc, en la colonia Ciudad Deportiva; la avenida San Francisco, en la colonia Lupita Murguía; la calle Santa Lucía, entre Santo Niño y San Francisco, así como la calle Venustiano Carranza, en Estancias de San Juan Bautista.

$!Las acciones forman parte del programa permanente de obra pública que el Gobierno de Monclova desarrolla en coordinación con el Gobierno de Coahuila.
Las acciones forman parte del programa permanente de obra pública que el Gobierno de Monclova desarrolla en coordinación con el Gobierno de Coahuila. CORTESÍA

Como parte de su agenda de trabajo, el edil supervisó además el avance de otras obras actualmente en ejecución, entre ellas la rehabilitación de la línea de agua potable y la remodelación de Paseos Monclova, en la colonia Miravalle, además de proyectos que se desarrollan en el fraccionamiento Los Reyes y trabajos de pavimentación en la colonia Veteranos.

Carlos Villarreal destacó que mantener un programa permanente de obra pública permite atender de manera ordenada las principales necesidades de la población, al tiempo que contribuye a elevar la calidad de vida de los habitantes y fortalecer el desarrollo urbano del municipio.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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