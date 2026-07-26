Mejora estado de salud del perrito rescatado de un hoyo en Saltillo; sigue delicado

De acuerdo con el médico veterinario zootecnista Jesús Juárez Rodríguez , del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes del Gobierno Municipal de Saltillo, el animal continúa hospitalizado y recibe atención permanente para hacer frente a las múltiples complicaciones con las que ingresó al centro veterinario.

El perro que fue rescatado el pasado viernes por elementos de la Policía Ambiental tras ser localizado dentro de un hoyo, al oriente de Saltillo , comienza a mostrar signos alentadores de recuperación, aunque su estado de salud aún es considerado delicado y permanece bajo observación médica especializada.

El especialista informó que, desde su ingreso, el paciente ha respondido favorablemente al tratamiento, reflejando un mayor nivel de alerta y una mejor reacción a los estímulos en comparación con la valoración inicial, lo que representa un avance importante en su proceso de recuperación.

Actualmente, el perro recibe terapia con fluidos intravenosos para estabilizar su organismo, además de medicamentos para el control del dolor y un tratamiento antibiótico específico contra Ehrlichia canis, enfermedad transmitida por garrapatas que puede ocasionar graves afectaciones si no se atiende oportunamente.

Como parte de las acciones médicas, también fue eliminada por completo la infestación de garrapatas que presentaba el animal, erradicando así la fuente activa del parasitismo externo que agravaba su condición física.

Pese a la mejoría observada, el veterinario advirtió que el perro llegó con un compromiso sistémico severo, por lo que continúa siendo un paciente de alto riesgo. En ese sentido, precisó que el pronóstico permanece reservado y que su evolución dependerá de la respuesta que mantenga durante las próximas horas.

El equipo médico continuará con el tratamiento de soporte y un monitoreo clínico constante antes de determinar si el animal reúne las condiciones necesarias para recibir el alta médica. Para ello será indispensable que mantenga estabilidad en sus signos vitales y una mejoría sostenida en su estado general.