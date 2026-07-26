Mejora estado de salud del perrito rescatado de un hoyo en Saltillo; sigue delicado

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Mejora estado de salud del perrito rescatado de un hoyo en Saltillo; sigue delicado
    El perro fue localizado dentro de un hoyo al oriente de Saltillo y rescatado por elementos de la Policía Ambiental el pasado viernes. CORTESÍA

El can rescatado por la Policía Ambiental al oriente de Saltillo permanece hospitalizado y ha mostrado una evolución favorable, aunque continúa en estado delicado y bajo vigilancia médica

El perro que fue rescatado el pasado viernes por elementos de la Policía Ambiental tras ser localizado dentro de un hoyo, al oriente de Saltillo, comienza a mostrar signos alentadores de recuperación, aunque su estado de salud aún es considerado delicado y permanece bajo observación médica especializada.

De acuerdo con el médico veterinario zootecnista Jesús Juárez Rodríguez, del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes del Gobierno Municipal de Saltillo, el animal continúa hospitalizado y recibe atención permanente para hacer frente a las múltiples complicaciones con las que ingresó al centro veterinario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/recibe-policia-de-saltillo-certificacion-calea-de-estados-unidos-el-maximo-estandar-policial-BH22434467

El especialista informó que, desde su ingreso, el paciente ha respondido favorablemente al tratamiento, reflejando un mayor nivel de alerta y una mejor reacción a los estímulos en comparación con la valoración inicial, lo que representa un avance importante en su proceso de recuperación.

Actualmente, el perro recibe terapia con fluidos intravenosos para estabilizar su organismo, además de medicamentos para el control del dolor y un tratamiento antibiótico específico contra Ehrlichia canis, enfermedad transmitida por garrapatas que puede ocasionar graves afectaciones si no se atiende oportunamente.

Como parte de las acciones médicas, también fue eliminada por completo la infestación de garrapatas que presentaba el animal, erradicando así la fuente activa del parasitismo externo que agravaba su condición física.

Pese a la mejoría observada, el veterinario advirtió que el perro llegó con un compromiso sistémico severo, por lo que continúa siendo un paciente de alto riesgo. En ese sentido, precisó que el pronóstico permanece reservado y que su evolución dependerá de la respuesta que mantenga durante las próximas horas.

El equipo médico continuará con el tratamiento de soporte y un monitoreo clínico constante antes de determinar si el animal reúne las condiciones necesarias para recibir el alta médica. Para ello será indispensable que mantenga estabilidad en sus signos vitales y una mejoría sostenida en su estado general.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crueldad Animal
Rescate Animal

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Hace casi 100 años Saltillo envenenó perros y hubo quienes lo aplaudieron

Hace casi 100 años Saltillo envenenó perros y hubo quienes lo aplaudieron
true

¿Esposas tradicionales?
true

El Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas

CUARTOSCURO

Alerta en Morena: no pisen Estados Unidos
true

El cumpleaños de Saltillo es HOY
true

Saltillo: 449 años (más o menos)
La cocina saltillense encuentra su identidad en el desierto, la tradición y la memoria familiar.

Saltillo se cocina entre tradición, desierto y familia
Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad

Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad