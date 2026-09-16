Monclova: le cambian la cara a la Fiscalía; renuevan Delegación Centro-Desierto

MONCLOVA, COAH.- La Delegación Centro-Desierto de la Fiscalía General del Estado (FGE) está siendo renovada en distintas áreas, con trabajos que ya alcanzaron la sala de juntas, baños, recepción y exterior del edificio, mientras que próximamente continuarán las mejoras en las agencias del Ministerio Público. Everardo Lazo Chapa, delegado de la FGE en la Región Centro-Desierto, explicó que estas acciones forman parte de la política de renovación de espacios impulsada por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, con la intención de dignificar las áreas donde laboran ministerios públicos, peritos y policías de investigación, además de mejorar las condiciones para los ciudadanos que acuden a presentar denuncias o dar seguimiento a sus asuntos.

Los trabajos iniciaron en la sala de juntas y posteriormente se intervinieron todos los baños de la delegación, donde fueron cambiados sanitarios, lavabos y distintas instalaciones. Actualmente, la remodelación se concentra en la recepción, donde se realizó un remozamiento general, se cambiaron las bancas, se agregó una barra y se hicieron adecuaciones que, de acuerdo con el delegado, buscan brindar mayor comodidad a quienes acuden a la Fiscalía. “Que el usuario que asiste se sienta cómodo y confiado de que el asunto que va a tramitar aquí en la institución va a tener buen fin”, señaló Lazo Chapa. Además de la renovación física, el delegado informó que se implementan cambios en la atención al ciudadano con el objetivo de reducir los tiempos de espera y facilitar el seguimiento de las carpetas de investigación.

Explicó que se incorporó otro Ministerio Público a la Agencia de Atención Temprana, área encargada de recibir a las personas y canalizarlas con el Ministerio Público correspondiente, ya sea de investigación o de litigación cuando el asunto se encuentra judicializado. También se estableció un esquema de citas para aquellos casos en los que el ciudadano requiere hablar directamente con el agente responsable de su carpeta y éste se encuentra atendiendo alguna audiencia. Lazo Chapa explicó que los mismos agentes del Ministerio Público que llevan las investigaciones también participan en la judicialización de los casos, por lo que deben acudir constantemente a los juzgados y, en ocasiones, las audiencias pueden prolongarse debido a la carga de trabajo. Ante ello, cuando una persona acuda a solicitar información, primero se buscará que la secretaria pueda proporcionarle los datos disponibles y, si requiere hablar directamente con el Ministerio Público, se le programará una cita durante la semana.

La intención, dijo, es evitar que los ciudadanos permanezcan durante largos periodos esperando en las instalaciones y, al mismo tiempo, dar seguimiento a los asuntos. Aunque todos los delitos son atendidos por la institución, Lazo Chapa señaló que existen casos que por su impacto social requieren atención directa y prioritaria, incluso por parte del propio delegado o de los coordinadores. Respecto al monto de inversión, indicó que por el momento no cuenta con la cifra precisa, aunque confirmó que ya se han realizado trabajos en diferentes áreas del inmueble. La renovación continuará en las agencias del Ministerio Público, donde se contempla pintura, cambio de luminarias y otras adecuaciones a las oficinas.