POLITICÓN: Samuel García, el inesperado ‘héroe’ contra el ‘pase turístico’

I. ESTABA CANTADO Pudo predecirlo hasta un astrólogo principiante: la idea del “Pase Turístico” que el gobierno fosfo-fosfo de Samuel García Sepúlveda anunció en abril pasado estaba condenada a naufragar. ¿La razón? Era un sinsentido jurídico que no iba a resistir el alud de amparos que ya habían comenzado a tramitarse desde hace algunos días, cuando se retomó el asunto y se le puso fecha a su entrada en vigor. Lo que no deja de asombrar es la forma como el mandatario neoleonés sale a la palestra a sepultar la medida como si fuera el defensor de la comunidad que gobierna. II. DISCURSO CONVENIENTE “Este Pase Turístico iba en contra de lo que queremos hacer”, dijo Samuel al anunciar la cancelación de la medida y proponer, en su lugar, un esquema de “facilidades” para que quien circule en Nuevo León, con placas de otras entidades, pueda convertir sus unidades en autos regios. Así, al final todos ganan, al menos en teoría: todo mundo seguirá circulando sin restricciones absurdas y las arcas de Nuevo León eventualmente captarán algunos recursos.

III. LA PUERTA Cada vez cobra más fuerza la versión de que Tomás Gutiérrez buscará reelegirse como alcalde de Ramos Arizpe. Él mismo ha reconocido que le interesa, pero quienes dicen escuchar detrás de la puerta de su oficina aseguran que la decisión tendría una explicación distinta a las obras, los servicios o las encuestas. Cuentan que el camino de Tomás podría haberse despejado desde otro escritorio y como parte de un acuerdo político más amplio. El nombre que aparece en la conversación es el del diputado federal Jericó Abramo Masso. ¿Qué tendría que ver un legislador de Saltillo con la reelección del alcalde vecino? IV. TODOS GANAN La explicación, dicen los entendidos, es que Jericó habría empujado la reelección de Gutiérrez, con quien mantiene cercanía familiar y política. ¿A cambio de qué? De que Jericó permanezca en su propio carril y busque reelegirse como diputado federal, sin disputar otro espacio en 2027. No hay acuerdo público ni documento que lo confirme; es conversación de sótano priista. Pero, de ser cierta, la operación tiene lógica: Tomás conserva Ramos Arizpe, Jericó su distrito y el grupo en el poder evita movimientos incómodos.

V. CAMINO ABIERTO A varios sorprendió ver al alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, junto a Javier Díaz en la premiación de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Saltillo. Y todavía más que se le presentara como representante del Gobernador. La presencia tenía historia: Monclova organizó una competencia nacional y abrió espacios a una disciplina que buscaba aliados. La Federación reconoció ese respaldo y volteó a Coahuila. Saltillo tomó después la estafeta y llegó al escenario mundial. Villarreal no acudió a disputar reflectores, sino como parte de una ruta que ayudó a construir. Quienes sólo hacen grilla vieron la fotografía, pero se saltaron el expediente deportivo. VI. MISMA DIANA Javier Díaz tiene el mérito de llevar a Saltillo ante los ojos del tiro con arco mundial y organizar una final con buenos resultados. Carlos Villarreal aporta el antecedente de Monclova y el impulso que ayudó a abrir camino en Coahuila. No son méritos enfrentados ni una competencia por la fotografía. La buena relación entre ambos alcaldes sumó la experiencia regional a la capacidad de la capital. Uno consolidó la sede mundial; el otro ayudó a poner antes al estado en el radar.

VII. LO PRESENTÍA El lagunero José Elías Ganem Guerrero temía que las autoridades federales fueran por él desde noviembre del año pasado y por ello promovió un amparo en contra de posibles actos de ocho autoridades federales: cuatro jueces con residencia en la Ciudad de México y Torreón; dos agentes del Ministerio Público y dos agencias policiales. De acuerdo con las constancias del expediente, resuelto por la jueza Maribel Villanueva Salas, titular del Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, las diligencias del caso se desahogaron entre noviembre del 2025 y marzo de este año. VIII. SE RELAJÓ El trámite es lo que los abogados especializados en este tipo de estrategias llaman “amparo buscador”, pues con éste se obliga a las autoridades investigadoras a revelar sus intenciones. El error del exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, señalan quienes le saben a estas cosas, es que ya no insistió con un segundo y un tercer trámite y por eso, cuando sí vinieron por él, no se enteró hasta que ya tenía las esposas colocadas.