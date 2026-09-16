Coahuila: Aplican 105 sanciones a empresas de seguridad privada por irregularidades

Durante 2025, más de 100 empresas de seguridad privada en Coahuila fueron sancionadas por incumplir alguno de los parámetros establecidos para su operación, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El informe señala que, al cierre de ese año, la Dirección General de Registro y Control de los Servicios de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública aplicó 105 sanciones a empresas que incurrieron en irregularidades relacionadas con los requisitos establecidos por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

De las 105 sanciones, cinco empresas fueron clausuradas, dos fueron suspendidas del proceso de autorización, a 25 se les notificó la revocación de su autorización para operar, ocho recibieron una multa y 65 fueron amonestadas. En 2024, la autoridad reportó 112 sanciones a empresas de seguridad privada. Aunque fueron siete casos más que en 2025, en ese año no se registraron clausuras y únicamente 12 empresas tuvieron una revocación de autorización para operar.

El INEGI da a conocer los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) y del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2026. Estos ofrecen información sobre la gestión y desempeño de las instituciones encargadas de la función de seguridad pública,... — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 13, 2026

Las sanciones de 2025 se derivaron de al menos 205 visitas de verificación realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública en los establecimientos. Durante estas inspecciones se revisó el cumplimiento de permisos y acreditaciones, así como la situación del personal operativo.

Después de Baja California, que registró 287 sanciones a empresas de seguridad privada, Coahuila fue la segunda entidad con mayor número de acciones de este tipo por parte de la autoridad encargada de coordinar la seguridad pública. Al cierre de 2025, en Coahuila operaban 234 empresas de seguridad privada, de las cuales 200 prestaban servicios de seguridad de bienes, principalmente para empresas e instituciones. Otras 19 se dedicaban al traslado de bienes o valores, 10 al servicio de alarmas y monitoreo, y cinco a la seguridad personal.

En conjunto, estas empresas contaban con 3 mil 649 elementos de seguridad privada, cifra que representa 11 por ciento más que el número de policías estatales reportados por el mismo censo.

Además, las compañías tenían bajo su responsabilidad mil 272 armas de fuego: 682 largas y 590 cortas. Con esta cifra, Coahuila se ubicó como la séptima entidad del país con mayor cantidad de armamento en manos de empresas de seguridad privada. El listado fue encabezado por Nuevo León, con 3 mil 291 armas; seguido de Veracruz, con 2 mil 592; Puebla, con mil 384; Guanajuato, con mil 369; Sonora, con mil 355, y Chiapas, con mil 354.

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