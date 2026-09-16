Coahuila: Aplican 105 sanciones a empresas de seguridad privada por irregularidades

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    Coahuila: Aplican 105 sanciones a empresas de seguridad privada por irregularidades
    En Coahuila operan cerca de 230 empresas de seguridad privada, por lo que las sanciones aplicadas representan 44% del total de las compañías de este sector. Especial
Armando Ríos
por Armando Ríos

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Entre los castigos aplicados, cinco compañías fueron clausuradas por anomalías en su operación

Durante 2025, más de 100 empresas de seguridad privada en Coahuila fueron sancionadas por incumplir alguno de los parámetros establecidos para su operación, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El informe señala que, al cierre de ese año, la Dirección General de Registro y Control de los Servicios de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública aplicó 105 sanciones a empresas que incurrieron en irregularidades relacionadas con los requisitos establecidos por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/destaca-manolo-jimenez-trabajo-en-equipo-para-fortalecer-seguridad-y-desarrollo-en-coahuila-GF20703371

De las 105 sanciones, cinco empresas fueron clausuradas, dos fueron suspendidas del proceso de autorización, a 25 se les notificó la revocación de su autorización para operar, ocho recibieron una multa y 65 fueron amonestadas.

En 2024, la autoridad reportó 112 sanciones a empresas de seguridad privada. Aunque fueron siete casos más que en 2025, en ese año no se registraron clausuras y únicamente 12 empresas tuvieron una revocación de autorización para operar.

Las sanciones de 2025 se derivaron de al menos 205 visitas de verificación realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública en los establecimientos. Durante estas inspecciones se revisó el cumplimiento de permisos y acreditaciones, así como la situación del personal operativo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-tu-fraccionamiento-tiene-seguridad-privada-la-mitad-de-empresas-operan-de-forma-irregular-NA6839395

Después de Baja California, que registró 287 sanciones a empresas de seguridad privada, Coahuila fue la segunda entidad con mayor número de acciones de este tipo por parte de la autoridad encargada de coordinar la seguridad pública.

Al cierre de 2025, en Coahuila operaban 234 empresas de seguridad privada, de las cuales 200 prestaban servicios de seguridad de bienes, principalmente para empresas e instituciones. Otras 19 se dedicaban al traslado de bienes o valores, 10 al servicio de alarmas y monitoreo, y cinco a la seguridad personal.

En conjunto, estas empresas contaban con 3 mil 649 elementos de seguridad privada, cifra que representa 11 por ciento más que el número de policías estatales reportados por el mismo censo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inseguridad-en-mexico-eleva-costos-operativos-de-las-empresas-banxico-HK19571767

Además, las compañías tenían bajo su responsabilidad mil 272 armas de fuego: 682 largas y 590 cortas. Con esta cifra, Coahuila se ubicó como la séptima entidad del país con mayor cantidad de armamento en manos de empresas de seguridad privada.

El listado fue encabezado por Nuevo León, con 3 mil 291 armas; seguido de Veracruz, con 2 mil 592; Puebla, con mil 384; Guanajuato, con mil 369; Sonora, con mil 355, y Chiapas, con mil 354.

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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