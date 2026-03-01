Monclova: madre evita que su hija de 16 años escape por la ‘puerta falsa’

MONCLOVA, COAH.- Una tragedia familiar fue evitada por escasos segundos la mañana de ayer sábado en el sector oriente de la Monclova. Una adolescente de apenas 16 años intentó terminar con su existencia dentro de su propio domicilio, siendo rescatada por su madre en una maniobra desesperada que movilizó a los cuerpos de seguridad y salud en la capital del acero.

Los hechos se desencadenaron en una vivienda de la colonia Veteranos de la Revolución. De acuerdo con los reportes obtenidos, la madre de la menor, identificada como Hiromi “N”, ingresó a una de las habitaciones del inmueble y se topó con una escena aterradora: su hija se encontraba en medio de una crisis emocional aguda y ya había pasado a la acción para atentar contra su integridad física.

Al percatarse de que la joven utilizaba una soga para cumplir su cometido, la mujer lanzó gritos de auxilio que alertaron al resto de los familiares presentes en el hogar. Sin perder el tiempo, el grupo intervino físicamente para liberar a la adolescente del objeto, logrando ponerla a salvo antes de que perdiera el conocimiento o sufriera lesiones irreversibles.

Tras asegurar a la menor y estabilizar momentáneamente la situación, los familiares marcaron al Sistema de Emergencias 911. Sin embargo, debido al estado de shock y la urgencia por una valoración profesional, los allegados decidieron no esperar el arribo de una ambulancia y procedieron a trasladarla por sus propios medios en un vehículo particular.

La joven ingresó de emergencia a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El personal del área de urgencias recibió a la paciente bajo un protocolo de observación estricta. Fuentes médicas señalaron que, aunque físicamente se encuentra fuera de peligro inmediato, su estado emocional fue calificado como delicado.

Debido a la naturaleza del incidente, el nosocomio activó los mecanismos de acompañamiento especializado. Se informó que la menor será canalizada a servicios de salud mental y seguimiento clínico para abordar las causas de la crisis.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal acudieron al centro hospitalario para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el parte informativo oficial. Al confirmarse que la situación quedó bajo control médico y familiar, no se requirieron acciones adicionales por parte de las fuerzas de seguridad.

(Con información de medios locales)