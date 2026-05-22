Monclova recibe a más de 180 atletas que competirán en el Torneo Regional de Artes Marciales Mixtas del Norte

MONCLOVA, COAH.- A partir de hoy y hasta el 24 de mayo, Monclova será sede del Torneo Regional de Artes Marciales Mixtas del Norte, competencia que reunirá a más de 180 atletas provenientes de distintos estados del país. El evento forma parte de las estrategias impulsadas para fortalecer el turismo deportivo y continuar posicionando a la ciudad como sede de competencias de gran convocatoria en la región norte.

Delegaciones de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila arribarán a Monclova para participar en este campeonato regional, generando además movilidad de visitantes, entrenadores y familias durante el fin de semana.

Este torneo se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de artes marciales mixtas en la región debido al nivel competitivo de los participantes y a la relevancia que tiene dentro del proceso rumbo a competencias internacionales. El campeonato también representa una etapa clasificatoria para conformar la selección nacional que participará en próximos eventos internacionales, donde los competidores buscarán avanzar rumbo al Campeonato Mundial Juvenil en Abu Dhabi, así como al Campeonato Mundial Junior y de Adultos. Con este tipo de actividades, Monclova continúa apostando por el deporte como una herramienta para impulsar el desarrollo y la promoción turística de la ciudad.

Publicidad

Temas

Competencias Deportes

Localizaciones

Monclova

