Monclova recibe a más de 180 atletas que competirán en el Torneo Regional de Artes Marciales Mixtas del Norte

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    Monclova recibe a más de 180 atletas que competirán en el Torneo Regional de Artes Marciales Mixtas del Norte
    El campeonato regional representa una importante plataforma para los atletas que buscan avanzar en el proceso de selección rumbo a futuras competencias internacionales. LIDIET MEXICANO

Atletas de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila participarán en una competencia clasificatoria rumbo a eventos internacionales

MONCLOVA, COAH.- A partir de hoy y hasta el 24 de mayo, Monclova será sede del Torneo Regional de Artes Marciales Mixtas del Norte, competencia que reunirá a más de 180 atletas provenientes de distintos estados del país.

El evento forma parte de las estrategias impulsadas para fortalecer el turismo deportivo y continuar posicionando a la ciudad como sede de competencias de gran convocatoria en la región norte.

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Delegaciones de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila arribarán a Monclova para participar en este campeonato regional, generando además movilidad de visitantes, entrenadores y familias durante el fin de semana.

$!Los participantes buscarán obtener resultados que les permitan aspirar a integrar la selección nacional para representar a México en campeonatos mundiales de artes marciales mixtas.
Los participantes buscarán obtener resultados que les permitan aspirar a integrar la selección nacional para representar a México en campeonatos mundiales de artes marciales mixtas. LIDIET MEXICANO

Este torneo se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de artes marciales mixtas en la región debido al nivel competitivo de los participantes y a la relevancia que tiene dentro del proceso rumbo a competencias internacionales.

El campeonato también representa una etapa clasificatoria para conformar la selección nacional que participará en próximos eventos internacionales, donde los competidores buscarán avanzar rumbo al Campeonato Mundial Juvenil en Abu Dhabi, así como al Campeonato Mundial Junior y de Adultos.

Con este tipo de actividades, Monclova continúa apostando por el deporte como una herramienta para impulsar el desarrollo y la promoción turística de la ciudad.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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