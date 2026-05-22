Canalizan a hospitales tratamientos dentales especializados en la Región Norte

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Piedras Negras
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    Canalizan a hospitales tratamientos dentales especializados en la Región Norte
    Autoridades de Salud destacaron que los centros de atención primaria mantienen mecanismos de canalización para garantizar que los pacientes reciban el tratamiento adecuado según su diagnóstico. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Los centros de salud pueden emitir referencias médicas para que los pacientes accedan a tratamientos odontológicos especializados dentro del sistema estatal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los centros de salud de la región brindan atención odontológica preventiva y básica; sin embargo, los procedimientos de mayor complejidad deben ser canalizados a hospitales o áreas médicas especializadas para garantizar una atención integral a la población.

Sergio Morales Mous, coordinador de Salud Bucal de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno de Piedras Negras, explicó que entre las solicitudes más frecuentes se encuentran los tratamientos de ortodoncia, como la colocación de brackets, servicios que no forman parte de la atención que se ofrece en los centros de primer nivel.

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Agregó que otros procedimientos especializados, como las endodoncias —conocidas popularmente como “matar el nervio”—, también requieren atención en unidades hospitalarias. En el caso de las cirugías relacionadas con terceros molares o muelas del juicio, la Secretaría de Salud cuenta con un cirujano maxilofacial que brinda atención en el Hospital Salvador Chavarría, principalmente los martes.

Morales Mous detalló que cualquier centro de salud tiene la facultad de emitir referencias médicas, lo que permite dar seguimiento a los pacientes y canalizarlos hacia el tratamiento especializado que requieran.

Entre los casos que pueden ser remitidos se encuentran fracturas mandibulares, extirpación de tumores, biopsias, drenaje de infecciones y otros procedimientos quirúrgicos de mayor complejidad, los cuales son atendidos dentro del sistema estatal de salud.

El funcionario reiteró que el objetivo es garantizar una atención oportuna y adecuada, asegurando que cada paciente reciba el tratamiento correspondiente de acuerdo con su condición y el nivel de atención requerido.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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