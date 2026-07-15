Monclova reporta saldo blanco tras tormenta; deja inundaciones y vehículos varados

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    Monclova reporta saldo blanco tras tormenta; deja inundaciones y vehículos varados
    La corriente cubrió parte de las vialidades en distintos sectores de Monclova, donde el escurrimiento proveniente de los cerros provocó las mayores afectaciones. LIDIET MEXICANO

Protección Civil informó que las principales afectaciones fueron viviendas con ingreso de agua, automóviles atrapados y unidades arrastradas por la corriente

MONCLOVA, COAH.- La tormenta registrada la tarde del martes en Monclova dejó viviendas inundadas, vehículos varados y automóviles arrastrados por la corriente; sin embargo, las autoridades reportaron saldo blanco, sin personas lesionadas ni daños de gran magnitud.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que las principales afectaciones se concentraron en domicilios donde ingresó el agua y en automovilistas que quedaron atrapados en vialidades y vados.

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Entre los incidentes, destacó que tres vehículos estacionados fueron arrastrados por la corriente en el arroyo de la colonia Praderas, al sur de la ciudad. Además, un automóvil cayó en una alcantarilla destapada y varias unidades requirieron apoyo para salir de zonas inundadas.

Precisó que, a diferencia de la tormenta anterior, en esta ocasión no se registraron fuertes vientos, por lo que no hubo caída de árboles, postes ni afectaciones al servicio de energía eléctrica.

$!Protección Civil informó que el cierre preventivo de algunas vialidades ayudó a reducir riesgos para automovilistas y evitar que el agua ingresara a más viviendas.
Protección Civil informó que el cierre preventivo de algunas vialidades ayudó a reducir riesgos para automovilistas y evitar que el agua ingresara a más viviendas. LIDIET MEXICANO

Asimismo, señaló que el cierre preventivo de vialidades permitió reducir riesgos para la población y evitar que el oleaje provocado por los vehículos introdujera agua a más viviendas.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la lluvia se acumularon 19.3 milímetros de precipitación. No obstante, Protección Civil explicó que las mayores afectaciones obedecieron al escurrimiento de agua proveniente de los cerros del Mercado, La Gloria y la zona de Castaños, tras las lluvias registradas en días anteriores.

$!Aunque la lluvia acumuló 19.3 milímetros, autoridades señalaron que el volumen de agua que descendió de los cerros fue el principal factor de las inundaciones.
Aunque la lluvia acumuló 19.3 milímetros, autoridades señalaron que el volumen de agua que descendió de los cerros fue el principal factor de las inundaciones. LIDIET MEXICANO

Alvarado agregó que la tormenta más intensa tuvo una duración aproximada de 30 a 40 minutos. Adelantó que para este miércoles únicamente se pronostican chubascos, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos de las autoridades.

Hasta el cierre del reporte se habían atendido más de 15 servicios y continuaban los recorridos de supervisión y limpieza en distintos sectores de la ciudad.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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