Monclova reporta saldo blanco tras tormenta; deja inundaciones y vehículos varados

MONCLOVA, COAH.- La tormenta registrada la tarde del martes en Monclova dejó viviendas inundadas, vehículos varados y automóviles arrastrados por la corriente; sin embargo, las autoridades reportaron saldo blanco, sin personas lesionadas ni daños de gran magnitud. El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que las principales afectaciones se concentraron en domicilios donde ingresó el agua y en automovilistas que quedaron atrapados en vialidades y vados.

Entre los incidentes, destacó que tres vehículos estacionados fueron arrastrados por la corriente en el arroyo de la colonia Praderas, al sur de la ciudad. Además, un automóvil cayó en una alcantarilla destapada y varias unidades requirieron apoyo para salir de zonas inundadas. Precisó que, a diferencia de la tormenta anterior, en esta ocasión no se registraron fuertes vientos, por lo que no hubo caída de árboles, postes ni afectaciones al servicio de energía eléctrica.

Asimismo, señaló que el cierre preventivo de vialidades permitió reducir riesgos para la población y evitar que el oleaje provocado por los vehículos introdujera agua a más viviendas. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la lluvia se acumularon 19.3 milímetros de precipitación. No obstante, Protección Civil explicó que las mayores afectaciones obedecieron al escurrimiento de agua proveniente de los cerros del Mercado, La Gloria y la zona de Castaños, tras las lluvias registradas en días anteriores.

Alvarado agregó que la tormenta más intensa tuvo una duración aproximada de 30 a 40 minutos. Adelantó que para este miércoles únicamente se pronostican chubascos, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos de las autoridades. Hasta el cierre del reporte se habían atendido más de 15 servicios y continuaban los recorridos de supervisión y limpieza en distintos sectores de la ciudad.