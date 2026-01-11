Monclova sigue fortaleciendo su infraestructura con obras viales y deportivas clave

MONCLOVA, COAH.- Con el firme compromiso de atender los rezagos históricos de la ciudad, el alcalde Carlos Villarreal encabezó un recorrido de supervisión por diversas obras de infraestructura que se ejecutan actualmente bajo el esquema del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”. Estas acciones se realizan en conjunto con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante la jornada, las autoridades constataron el progreso en la remodelación de la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha, un recinto clave para el fomento atlético de la juventud monclovense. Asimismo, se verificaron trabajos de pavimentación que impactan directamente en la movilidad de los sectores populares:

Colonia Praderas (Primer Sector): recarpeteo de la calle Sinter 2, con una inversión cercana al millón de pesos.

Colonia Óscar Flores Tapia: rehabilitación de la calle San Marcos, con una inversión superior a los 3 millones de pesos, mejorando la seguridad vial de la zona.