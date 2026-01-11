Monclova sigue fortaleciendo su infraestructura con obras viales y deportivas clave

Monclova
/ 11 enero 2026
    Monclova sigue fortaleciendo su infraestructura con obras viales y deportivas clave
    El alcalde Carlos Villarreal supervisó los avances en la remodelación de la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha, uno de los espacios más importantes para la promoción del deporte entre la juventud monclovense. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal, en estrecha colaboración con el gobernador, realizó una jornada de supervisión de obras estratégicas que forman parte del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”

MONCLOVA, COAH.- Con el firme compromiso de atender los rezagos históricos de la ciudad, el alcalde Carlos Villarreal encabezó un recorrido de supervisión por diversas obras de infraestructura que se ejecutan actualmente bajo el esquema del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”. Estas acciones se realizan en conjunto con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

$!Supervisa alcalde Carlos Villarreal avances en pavimentación y espacios deportivos
Supervisa alcalde Carlos Villarreal avances en pavimentación y espacios deportivos FOTO: CORTESÍA

Durante la jornada, las autoridades constataron el progreso en la remodelación de la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha, un recinto clave para el fomento atlético de la juventud monclovense. Asimismo, se verificaron trabajos de pavimentación que impactan directamente en la movilidad de los sectores populares:

Colonia Praderas (Primer Sector): recarpeteo de la calle Sinter 2, con una inversión cercana al millón de pesos.

Colonia Óscar Flores Tapia: rehabilitación de la calle San Marcos, con una inversión superior a los 3 millones de pesos, mejorando la seguridad vial de la zona.

$!Autoridades municipales constataron los trabajos de recarpeteo y rehabilitación vial en colonias como Praderas Primer Sector y Óscar Flores Tapia, obras que buscan mejorar la movilidad y seguridad de los habitantes.
Autoridades municipales constataron los trabajos de recarpeteo y rehabilitación vial en colonias como Praderas Primer Sector y Óscar Flores Tapia, obras que buscan mejorar la movilidad y seguridad de los habitantes. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Villarreal destacó que estos esfuerzos forman parte de una estrategia integral para llevar beneficios a todos los barrios y colonias de la ciudad. “Estos resultados son posibles gracias al trabajo en equipo con el gobernador, sumando esfuerzos para que el desarrollo llegue a todos los rincones de Monclova”, afirmó el edil.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró que para este 2026 se mantendrá la dinámica de trabajo coordinado con el Estado para consolidar una ciudad más ordenada, funcional y con servicios de calidad para toda la ciudadanía.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia
true

POLITICÓN: Fracasa intento de criminalización de la Fiscalía de NL; caso fabricado contra Armando Castilla se cae ante la verdad
El letrero ciudadano, con una inversión de 2 mil 600 pesos, advierte sobre multas de hasta 45 mil pesos por tirar desechos en la zona.

Saltillo: cooperan vecinos para limpiar y advertir por basura en faldas de Sierra de Zapalinamé
true

Raúl Vera, obispo de Saltillo
true

Donde aprieta, no chorrea: Trump y la política expansionista
La SEP exhorta a estudiantes y padres a verificar que las universidades tengan RVOE vigente antes de inscribirse.

Alerta SEP sobre entrega de certificados tardíos; escuela podría no tener validez oficial
Trump, sin frenos

Trump, sin frenos
FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Elección popular del Poder Judicial: ¿Cruzar el Rubicón?