POLITICÓN: De los 4 regidores de Saltillo que van por diputación, uno tiene asegurada derrota

I. CANTADO

¿Cuántos de los cuatro regidores del Ayuntamiento de Saltillo que solicitaron licencia para lanzarse a la aventura electoral estarán de vuelta en sus oficinas del municipio el próximo 8 de junio? Esa es la quiniela sobre la que se cruzan apuestas en los cafés donde se reúnen cotidianamente los futurólogos electorales. Mitchel Márquez, de MC; Marimar Arroyo y Eduardo Medrano, del PRI, además de la morenista Alejandra Salazar, se separaron de sus actuales cargos, hace un par de días, con la ilusión de chapulinear a la próxima Legislatura del Congreso. Pero no hay lugar para los cuatro y uno de ellos, por lo pronto, tiene asegurada desde ya la derrota.

II. DERROTA ANTICIPADA

Porque, a menos que un milagro ocurriera, lo cual se antoja muy improbable, ya puede apostarse -doble contra sencillo- que Mitchel Márquez regresará al Cabildo porque, cuando mucho, ocupará la tercera posición en la competencia. La razón del vaticinio es simple: Mitchel va contra el priista Medrano y el morenista Alberto Hurtado -en el distrito 15- y no hay forma de que se meta a la pelea por el triunfo. Siempre cabe la posibilidad, claro, que eso ya lo tenga asumido... e incluso que para él se trate de “cumplir una misión”.

III. DES-PA-CI-TO

Donde sin duda tienen asumida desde ahora la derrota -y ya no sufren ni se acongojan por ello- es en el PAN de Elisa Maldonado. Y es que a unas horas de que arranque el período de precampañas, no hay un solo nombre relevante -ni irrelevante- sobre la mesa, ni una estrategia para al menos “hacer ruido” en las tres semanas que la legislación electoral le permite a partidos y precandidatos placearse entre el respetable. Todo indica que el panismo se limitará a realizar una “campaña institucional” en dicho período y se tomará su tiempo, de aquí al 25 de abril, para abrir su juego y colocar nombres sobre la mesa.

IV. PRIMERO LO PRIMERO

Sin prisa, con toda la calma del mundo, primero se dedicarán a reestructurar el Comité Estatal, órgano en el cual hoy designarán a una nueva persona responsable de la Tesorería, así como nuevos integrantes de las comisiones Permanente, de Vigilancia y de Justicia Intrapartidista. La renovación de los cargos citados, se supone, ayudará a cohesionar a las tribus internas y, eventualmente, marcará el punto para que se pongan a elaborar un plan para la contienda electoral. Habrá que ver...

V. IRREPARABLE

Más allá de los detalles legales del proceso de quiebra de AHMSA, que impidieron llevar a cabo la subasta de la empresa ayer, algunos conocedores señalan que existe un aspecto técnico que hace inviable -para los interesados en adquirirla- reactivar la producción de acero: que el Alto Horno 5 se haya apagado por completo, pues tal hecho le ha causado un daño estructural irreversible. Ese detalle pudo ser la razón por la cual, en el último momento, el consorcio encabezado por el “inversionista fantasma”, David Martínez Guzmán, decidió no depositar la “garantía de seriedad” que derivó en la cancelación de la subasta.

VI. PANORAMA OSCURO

Conviene recordar en este sentido que la intención de vender la acería como un todo indivisible, tiene como propósito principal que se reactive la producción. Pero quienes le entienden al asunto dicen que tan solo reparar el horno -si acaso es posible- requeriría una inversión de 350 millones de dólares y tomaría al menos un año volver a producir acero. Si esa es la razón detrás del fracaso de la venta, no habría que abrigar muchas esperanzas de que el síndico de la quiebra encuentre una salida viable en los próximos días.

VII. OTRA VEZ EN NAZARIO

Nuevamente un accidente en el cruce ferroviario del bulevar Nazario Ortiz Garza, rumbo al Vito Alessio Robles. Un tráiler intentó ganarle el paso al tren y terminó arrastrado varios metros. El operador dijo no escuchar la alerta, pero el asunto no se agota en la imprudencia individual. No es un hecho aislado. Es un punto estratégico, con tránsito pesado constante hacia parques industriales y proveedores de GM, que sigue operando como simple paso a nivel. El comisionado de Seguridad Pública de Saltillo, Miguel Ángel Garza, tiene ahí un cruce que dejó de ser riesgo eventual y empieza a convertirse en problema cotidiano.

VIII. INFRAESTRUCTURA A MEDIAS

En esta evidente falta de infraestructura, nos dicen, resulta contradictorio que el nuevo bulevar construido para agilizar el acceso a Saltillo 2000 y la zona industrial desemboque en un cruce ferroviario sin pluma automática ni barrera física obligatoria. Se presume conectividad moderna, pero el punto crítico sigue intacto. ¿La empresa ferroviaria no tiene responsabilidad? ¿La autoridad no puede exigir condiciones acordes al crecimiento? Porque invertir en bulevares sin blindar el cruce es dejar la obra a medias... y el riesgo completo.

IX. MOTOR INDUSTRIAL

Y si algo explica el desfile de tráileres en Nazario Ortiz es el dato confirmado por el INEGI que dirige Graciela Márquez Colín: Saltillo es la ciudad del país con mayor porcentaje de su población ocupada en el sector secundario. Traducido a números: 46.6 por ciento trabaja en manufactura, industria automotriz, construcción y transformación. No es comercio ni oficinas; es fábrica, acero y proveedor. Casi 40 por ciento está en manufactura. Saltillo vive de la industria. Y cuando la economía circula en tractocamión, mantener un paso a nivel sin blindaje no es detalle menor. El liderazgo industrial da para presumir cifras... pero también exige infraestructura a la altura.