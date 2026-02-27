¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?

CIUDAD DE MÉXICO- Aunque se ha restablecido en gran medida el orden en México tras el asesinato de uno de los principales jefes de un cártel, que desencadenó una ola de violencia, persisten las dudas sobre la seguridad mientras el país se prepara para ayudar a albergar el mayor acontecimiento deportivo del mundo, la Copa Mundial de la FIFA.

El mayor torneo de fútbol de la historia, que incluye tres países como anfitriones, 104 partidos y 48 selecciones, se disputará este verano en parte en México.

Pero incluso antes de eso, el mes que viene se celebrarán cuatro partidos clasificatorios en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, capital del estado de Jalisco, bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esa es la organización dirigida en su día por Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como el Mencho, quien murió en una operación militar mexicana el domingo.

Tras su muerte, los grupos armados desataron una ola de violencia en 20 estados del país, incluido el estado de Monterrey, Nuevo León.

Aunque autoridades como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador de Jalisco, el presidente mundial del organismo de fútbol y el comisionado del fútbol mexicano han intentado proyectar calma tras los hechos, algunos equipos han admitido sentirse nerviosos por jugar en el país y han abierto la puerta a la posibilidad de cambiar de sede.

“Somos muy conscientes de lo que está ocurriendo allí y, por supuesto, estamos muy preocupados”, dijo Michael Ricketts, presidente de la federación de fútbol de Jamaica, en una entrevista el miércoles. Su equipo se enfrentará a Nueva Caledonia en Guadalajara el 26 de marzo.

La federación boliviana, que jugará contra Surinam el 26 de marzo en Monterrey, dijo que había enviado una carta a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, pidiendo claridad sobre la situación de seguridad.

La federación de Portugal, que jugará otro partido de preparación para el Mundial contra la selección mexicana el 28 de marzo en Ciudad de México, dijo esta semana que, aunque tenía previsto participar en el partido programado, “la reciente evolución de los acontecimientos requiere una evaluación continua” y que “cualquier decisión se tomará como resultado de la supervisión en curso”.

A lo largo de la semana, Sheinbaum y otras personas han intentado desmentir la idea de que México es inseguro para los visitantes y los partidos relacionados con la Copa Mundial. El martes, dijo que México tenía “todas las garantías” para seguir siendo sede del evento, junto con Estados Unidos y Canadá, y que no había “ningún riesgo” para los visitantes.