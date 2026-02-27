Homicidio en el bar Rabbit de Saltillo: Dos agresiones marcaron el destino fatal de Juan Carlos

Durante este primer enfrentamiento a golpes, Juan Carlos recibió dos impactos iniciales que lo dejaron lastimado en la cara, aunque en ese instante se mantuvo consciente y funcional.

La primera agresión se registró alrededor de las 12:00 horas en el área de terraza VIP del bar, donde Juan Carlos convivía con amigos y familiares. Testigos relataron que el conflicto estalló cuando una persona dentro de un grupo de aproximadamente 15 hombres molestó a una de las jóvenes que acompañaban al grupo de la víctima.

La audiencia de imputación realizada este viernes reveló que Juan Carlos Flores Ruiz, joven de 24 años, sufrió dos altercados violentos el pasado 9 de febrero en el bar Rabbit. Según los informes del Ministerio Público dentro de la causa penal 367/2026, la víctima no sucumbió a un solo golpe, sino a dos momentos críticos: uno dentro del establecimiento y otro en el exterior.

Tras la intervención del personal de seguridad para separar a los grupos, la situación parecía haber terminado cuando Juan Carlos y sus amigos bajaron del área VIP con la intención de retirarse. Sin embargo, la relatoría de los hechos indica que, mientras el grupo esperaba afuera para pagar la cuenta y marcharse, se produjo la segunda agresión, calificada como la definitiva. Fue en ese momento cuando el ahora imputado, José, descendió del local para confrontar nuevamente a la víctima.

En este segundo altercado en el exterior del bar, José propinó un golpe contundente en la cabeza de Juan Carlos. Los siete testigos entrevistados por las autoridades indican que este impacto noqueó al joven, quien cayó al piso con las manos y piernas rígidas. Ante la falta de respuesta y el estado de inconsciencia, sus acompañantes lo trasladaron de urgencia a un hospital privado en el norte de Saltillo.

Durante más de dos semanas, Juan Carlos recibió diversos tratamientos y revisiones médicas.

El joven falleció el 25 de febrero. Ese mismo día, las autoridades giraron la orden de aprehensión correspondiente para localizar al presunto agresor.

La captura de José se efectuó en la ciudad de Torreón, donde se encontraba de visita en el domicilio de un familiar.

JUEZA ORDENA PRISIÓN PREVENTIVA

Tras ser trasladado a la capital del estado, el imputado fue presentado ante una jueza en una audiencia de imputación que se extendió por cinco horas.

Durante la diligencia, el señalado decidió no rendir declaración sobre los hechos que se le imputan.

La jueza determinó que existe probabilidad de que José haya cometido el delito, basándose en la relatoría de los dos eventos violentos.

Por su parte, la defensa legal, encabezada por Jesús Jasso Freire, intentó que se le impusiera la medida de arresto domiciliario. El abogado argumentó que su cliente no había intentado eludir la justicia, sino que simplemente no había sido requerido previamente.

No obstante, tras analizar los alegatos, la autoridad judicial decidió imponer la prisión preventiva justificada. La jueza consideró que existía un riesgo real de que el imputado pudiera sustraerse de la justicia, dadas las circunstancias del caso. Por ello, José deberá permanecer en el centro penitenciario mientras se resuelve su situación jurídica.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para recabar pruebas de descargo, lo cual fue concedido por el tribunal. Se espera que el proceso continúe con la audiencia de vinculación, programada para realizarse el próximo 3 de marzo a las 13:00 horas. En dicha sesión se determinará si el caso avanza formalmente a proceso por la muerte derivada de las dos agresiones en el bar Rabbit.