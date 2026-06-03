‘Fue un sinvergüenza que le hizo mucho daño a Monclova’: Canaco arremete contra Alonso Ancira tras reaparición

Luego de que circularan imágenes del ex empresario disfrutando de una tarde de compras y alimentos en un centro comercial estadounidense, mientras miles de extrabajadores continúan esperando el pago de finiquitos y prestaciones, Valdés aseguró que la escena genera coraje entre quienes han sufrido las consecuencias de la caída de AHMSA.

MONCLOVA, COAH.- La reciente reaparición de Alonso Ancira Elizondo en un centro comercial de San Antonio, Texas, provocó indignación entre el sector empresarial de Monclova. Arturo Valdés Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), calificó al ex dueño de Altos Hornos de México como una persona que nunca tuvo compromiso con la ciudad y que dejó una profunda crisis económica cuyas consecuencias siguen padeciendo miles de familias.

“Yo les dije hace años que era una persona sinvergüenza. No le importó la ciudadanía, no le importaron sus trabajadores, no le importaron sus proveedores. Nunca le tuvo amor a Monclova”, expresó.

El dirigente empresarial cuestionó la imagen de benefactor que durante años se construyó alrededor de Ancira, al considerar que muchos sectores lo respaldaban por conveniencia política y económica.

“Todo mundo le ponía la alfombra roja, decían que ayudaba a Monclova, pero la realidad es que ayudaba cuando le convenía. Hoy queda demostrado quién era realmente”, señaló.

Valdés afirmó que el daño ocasionado por el colapso de AHMSA va mucho más allá de una empresa quebrada, pues afectó directamente a miles de familias, comerciantes y proveedores que dependían de la actividad económica generada por la siderúrgica.

“Fue un crimen lo que hizo con Monclova. Se llevó entre las patas a miles de monclovenses que dependíamos directa o indirectamente de Altos Hornos. Verlo paseando tranquilamente mientras aquí seguimos enfrentando las consecuencias, claro que da coraje”, sostuvo.

Recordó además que no es la primera vez que Ancira deja de cumplir compromisos financieros, al señalar que desde procesos anteriores de suspensión de pagos quedaron adeudos sin resolver.

“Monclova le dio prácticamente todo y nunca respondió de la misma manera. Lo hizo una vez y lo volvió a hacer. La historia ahí está”, comentó.

El presidente de Canaco consideró que gran parte de la responsabilidad del desastre financiero de AHMSA recae en la administración encabezada por Ancira, al asegurar que nunca actuó con honestidad hacia trabajadores, proveedores y la propia comunidad.

Mientras tanto, dijo, la ciudad continúa luchando por recuperarse de una de las peores crisis económicas de su historia reciente.

“Nosotros seguimos trabajando, seguimos luchando y sacando adelante nuestros negocios porque no nos queda de otra. Pero es imposible no sentir molestia cuando ves que quien tuvo mucho que ver en esta tragedia vive tranquilamente al otro lado de la frontera”, concluyó.