‘Fue un sinvergüenza que le hizo mucho daño a Monclova’: Canaco arremete contra Alonso Ancira tras reaparición

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    ‘Fue un sinvergüenza que le hizo mucho daño a Monclova’: Canaco arremete contra Alonso Ancira tras reaparición
    La reaparición de Alonso Ancira en Texas desató críticas del sector empresarial de Monclova, que lo responsabiliza por la crisis económica derivada del colapso de AHMSA. REDES SOCIALES
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Empresarios de Monclova reaccionaron con indignación tras difundirse imágenes de Alonso Ancira en un centro comercial de Texas

MONCLOVA, COAH.- La reciente reaparición de Alonso Ancira Elizondo en un centro comercial de San Antonio, Texas, provocó indignación entre el sector empresarial de Monclova. Arturo Valdés Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), calificó al ex dueño de Altos Hornos de México como una persona que nunca tuvo compromiso con la ciudad y que dejó una profunda crisis económica cuyas consecuencias siguen padeciendo miles de familias.

Luego de que circularan imágenes del ex empresario disfrutando de una tarde de compras y alimentos en un centro comercial estadounidense, mientras miles de extrabajadores continúan esperando el pago de finiquitos y prestaciones, Valdés aseguró que la escena genera coraje entre quienes han sufrido las consecuencias de la caída de AHMSA.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/reaparece-alonso-ancira-en-mall-de-texas-ex-obreros-de-ahmsa-siguen-sin-recibir-pagos-CB21134978

“Yo les dije hace años que era una persona sinvergüenza. No le importó la ciudadanía, no le importaron sus trabajadores, no le importaron sus proveedores. Nunca le tuvo amor a Monclova”, expresó.

El dirigente empresarial cuestionó la imagen de benefactor que durante años se construyó alrededor de Ancira, al considerar que muchos sectores lo respaldaban por conveniencia política y económica.

“Todo mundo le ponía la alfombra roja, decían que ayudaba a Monclova, pero la realidad es que ayudaba cuando le convenía. Hoy queda demostrado quién era realmente”, señaló.

Valdés afirmó que el daño ocasionado por el colapso de AHMSA va mucho más allá de una empresa quebrada, pues afectó directamente a miles de familias, comerciantes y proveedores que dependían de la actividad económica generada por la siderúrgica.

“Fue un crimen lo que hizo con Monclova. Se llevó entre las patas a miles de monclovenses que dependíamos directa o indirectamente de Altos Hornos. Verlo paseando tranquilamente mientras aquí seguimos enfrentando las consecuencias, claro que da coraje”, sostuvo.

Recordó además que no es la primera vez que Ancira deja de cumplir compromisos financieros, al señalar que desde procesos anteriores de suspensión de pagos quedaron adeudos sin resolver.

“Monclova le dio prácticamente todo y nunca respondió de la misma manera. Lo hizo una vez y lo volvió a hacer. La historia ahí está”, comentó.

El presidente de Canaco consideró que gran parte de la responsabilidad del desastre financiero de AHMSA recae en la administración encabezada por Ancira, al asegurar que nunca actuó con honestidad hacia trabajadores, proveedores y la propia comunidad.

Mientras tanto, dijo, la ciudad continúa luchando por recuperarse de una de las peores crisis económicas de su historia reciente.

“Nosotros seguimos trabajando, seguimos luchando y sacando adelante nuestros negocios porque no nos queda de otra. Pero es imposible no sentir molestia cuando ves que quien tuvo mucho que ver en esta tragedia vive tranquilamente al otro lado de la frontera”, concluyó.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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