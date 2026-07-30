Muere otro extrabajador de AHMSA; suman 85 fallecidos desde el cierre de la empresa

La información fue confirmada por Ervey Valenzuela, líder del movimiento de exobreros, quien indicó que el fallecimiento ocurrió alrededor de las 21:00 horas y, de acuerdo con la información proporcionada por la familia, la causa fue un paro cardíaco.

MONCLOVA, COAH.- La cifra de extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) fallecidos desde el cierre de la empresa volvió a aumentar. La noche del miércoles murió Efraín Cobarrubias Rincón, exobrero del departamento BOF de Planta 1, con lo que suman ya 85 extrabajadores que han perdido la vida mientras continúa sin resolverse el proceso para el pago de sus derechos laborales.

Señaló que Cobarrubias Rincón tenía 59 años de edad y permanecía como trabajador activo al momento del cierre de AHMSA. Incluso, explicó, su nombre aparece en los listados de acreedores laborales publicados recientemente dentro del proceso concursal.

“Era compañero del BOF de Planta 1. Todavía estaba joven y aparece en las listas. Es muy lamentable seguir perdiendo compañeros mientras esperan una respuesta sobre sus finiquitos”, expresó.

Valenzuela lamentó que continúen registrándose decesos entre quienes dedicaron gran parte de su vida a la siderúrgica y aseguró que la incertidumbre por el futuro laboral y económico sigue afectando a cientos de familias.

“Eso es lo que más nos duele. Hoy estamos hablando y quizá mañana ya no estemos. Lo más triste sería seguir viendo caer a más compañeros sin que llegue una solución. Aunque algunos ya cobraban su pensión, no dejan de ser obreros caídos de AHMSA”, manifestó.

Finalmente, lamentó que el procedimiento concursal continúe prolongándose mientras siguen falleciendo extrabajadores sin haber recibido el pago de sus prestaciones laborales. Señaló que, con el fallecimiento de Efraín Cobarrubias Rincón, la cifra de extrabajadores fallecidos desde el cierre de AHMSA ascendió a 85.