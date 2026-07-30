Cierre de escuelas militarizadas alcanzaría a dos planteles de Coahuila

Coahuila cuenta con dos instituciones educativas que dejarían de impartir clases a partir del próximo 31 de agosto ante la disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ordena el cierre de las escuelas que operen bajo las modalidades “militarizada”, “militar”, “castrense” o cualquier otra denominación similar a partir del inicio del ciclo escolar 2026-2027 programado para dicho día. La decisión fue anunciada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, luego del fallecimiento de Dafne Zapata de 13 años, durante un campamento de verano organizado por la Academia Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Como parte de las acciones derivadas de ese caso, la dependencia federal determinó que este tipo de instituciones dejarán de prestar servicios educativos.

En la entidad, uno de los planteles que entraría en este supuesto es la Heroica Academia de Infantería “Niños Héroes”, ubicada en la zona centro de Saltillo. Se trata de una secundaria de sostenimiento particular con reconocimiento oficial para impartir educación básica, que complementa su modelo educativo con actividades de formación física y disciplina de temática castrense. De acuerdo con la plataforma Escuela Transparente de la Secretaría de Educación de Coahuila, el plantel atiende a 60 estudiantes en los tres grados de secundaria, de los cuales 47 son hombres. El segundo caso corresponde al CECyTEC Militarizado “Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl Corona”, en Piedras Negras, un bachillerato tecnológico de sostenimiento público creado por el Gobierno de Coahuila en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional. La institución combina la enseñanza académica con un esquema de disciplina militarizada y formación física, con una matrícula aproximada de 195 alumnos.

Hasta el momento, ni la Heroica Academia de Infantería “Niños Héroes” ni el Gobierno de Coahuila han informado cómo se aplicará la disposición federal en estos planteles o cuál será el procedimiento para garantizar la continuidad de los estudios de sus alumnos. La instrucción de la SEP establece que los estudiantes deberán recibir de manera inmediata toda su documentación escolar, incluidos certificados parciales o totales, para facilitar su incorporación a otra institución educativa. Además, las escuelas deberán reembolsar los pagos realizados por conceptos como reinscripciones, útiles y uniformes que no hayan sido devengados.

Temas

Educación Militarización A20

