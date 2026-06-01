Muere tráilero al desprenderse rollo de acero y destruir cabina en la carretera 57

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Monclova
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    Muere tráilero al desprenderse rollo de acero y destruir cabina en la carretera 57
    Las primeras indagatorias señalan que las cadenas que aseguraban el rollo de acero pudieron haberse roto, permitiendo que la estructura metálica se desplazara violentamente hacia la cabina del operador. LIDIET MEXICANO

La identidad del conductor permanecía sin ser confirmada oficialmente mientras las autoridades realizaban diligencias periciales y revisaban pertenencias localizadas

MONCLOVA, COAH.- Un trailero murió trágicamente la mañana de este lunes luego de que un rollo de acero que transportaba en la unidad se desprendiera y se proyectara hasta la cabina, aplastándola por completo, en Monclova.

El accidente provocó una intensa movilización de cuerpos de rescate y corporaciones de seguridad a la altura del kilómetro 169, frente al restaurante La Y Griega, donde la escena dejó impactados a quienes transitaban por el lugar.

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$!La magnitud del accidente provocó una intensa movilización de cuerpos de rescate, quienes trabajaron durante varias horas para recuperar el cuerpo del conductor atrapado entre los restos del tractocamión y la pesada carga metálica.
La magnitud del accidente provocó una intensa movilización de cuerpos de rescate, quienes trabajaron durante varias horas para recuperar el cuerpo del conductor atrapado entre los restos del tractocamión y la pesada carga metálica. LIDIET MEXICANO

La cabina del tractocamión quedó prácticamente destruida tras recibir el golpe de la pesada estructura metálica, que tenía un peso aproximado de 10 toneladas.

Cuando los socorristas llegaron, el operador ya no presentaba signos vitales, pues quedó atrapado entre los fierros retorcidos y la carga que transportaba.

Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor disminuyó la velocidad cuando ocurrió la tragedia. Presuntamente, las cadenas que mantenían sujeto el rollo de acero se rompieron y la enorme pieza se desplazó sobre la plataforma hasta estrellarse contra la parte frontal del tráiler.

$!La cabina del tractocamión quedó completamente destruida tras el impacto, una escena que sorprendió a automovilistas y transportistas que transitaban por el kilómetro 169 de la carretera 57.
La cabina del tractocamión quedó completamente destruida tras el impacto, una escena que sorprendió a automovilistas y transportistas que transitaban por el kilómetro 169 de la carretera 57. LIDIET MEXICANO

La fuerza del impacto fue tal que no dio oportunidad de reacción al operador, quien murió de manera instantánea, informó personal de la Agencia de Investigación Criminal que acudió al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

Durante varias horas, elementos de la Cruz Roja Mexicana trabajaron con equipo de rescate pesado para recuperar el cuerpo, una labor que resultó complicada debido a que la víctima quedó prensada entre la estructura de la unidad y el rollo de acero.

Elementos de la Guardia Nacional mantuvieron cerrada parcialmente la circulación mientras se realizaban las maniobras y se levantaban las evidencias para integrar la investigación correspondiente.

Hasta la tarde de este lunes, la identidad del conductor no había sido confirmada oficialmente. Las autoridades continuaban con las diligencias periciales y la revisión de las pertenencias localizadas en la unidad para tratar de establecer quién era la víctima y localizar a sus familiares.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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