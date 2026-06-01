Exobreros de AHMSA piden frenar entrega de 1,592 equipos de cómputo a Dell Leasing México

Integrantes del Grupo de Defensa Laboral de ex trabajadores de Altos Hornos de México solicitaron detener la entrega de 1,592 equipos de cómputo que un juzgado federal autorizó devolver a la empresa Dell Leasing México, al considerar que el retiro de activos en estos momentos genera incertidumbre y desconfianza entre los obreros que continúan esperando el pago de salarios y prestaciones pendientes, en Monclova. La petición surge luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizara la separación y devolución de computadoras, laptops, impresoras, monitores, estaciones de trabajo y escáneres valuados en más de 21 millones de pesos, bienes que Dell Leasing México acreditó como de su propiedad dentro del proceso de quiebra de la siderúrgica.

De acuerdo con la resolución judicial, los equipos fueron entregados a AHMSA bajo contratos de arrendamiento celebrados entre 2017 y 2019, por lo que nunca formaron parte del patrimonio de la empresa. En total, se autorizó la devolución de 1,592 dispositivos tecnológicos cuyo valor supera 1 millón 126 mil dólares antes de IVA. Ante esta situación, Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de ex trabajadores de AHMSA, informó que sostuvieron una reunión con representantes de la empresa para conocer los alcances de la autorización judicial y expresar la preocupación existente entre los trabajadores. Explicó que durante el encuentro les confirmaron que la devolución de los equipos sí fue autorizada por la jueza encargada del concurso mercantil, aunque todavía no existe una fecha definida para realizar el retiro de los bienes. “Nosotros quisimos venir a conocer la situación real y pedir que no se saque nada por el momento. Entendemos que si son bienes de terceros eventualmente tendrán que entregarse, pero creemos que este no es el momento adecuado porque puede generar más inconformidad y conflictos entre los trabajadores”, manifestó. Torres Ávalos señaló que, mientras continúan autorizándose devoluciones de bienes, los exobreros siguen sin tener noticias sobre una nueva convocatoria para la venta de la empresa ni garantías de que recibirán los recursos que se les adeudan desde hace más de tres años.

Indicó que la postura del grupo es que no se retiren activos de AHMSA hasta que exista certeza sobre la venta de la compañía y el pago a los trabajadores. “Los más perjudicados somos los trabajadores. Hay empresas que argumentan afectaciones económicas porque sus equipos siguen dentro de AHMSA, pero nosotros llevamos más de tres años esperando salarios, finiquitos y prestaciones que no se nos han cubierto”, afirmó. El dirigente reconoció que Dell Leasing México y otras empresas tienen el derecho legal de reclamar bienes de su propiedad; sin embargo, pidió sensibilidad ante la situación que atraviesan miles de familias afectadas por la crisis de la siderúrgica. Asimismo, admitió que entre los exobreros existe desconfianza respecto al retiro de equipos y otros activos debido a los antecedentes de la administración encabezada por Alonso Ancira Elizondo, ex propietario de AHMSA. “Queremos tener la seguridad de que la empresa se va a vender y que se nos va a pagar. Hay mucha desconfianza entre los trabajadores. No sabemos si detrás de estas acciones pudiera existir alguna maniobra que termine perjudicándonos todavía más”, expresó. Torres Ávalos señaló que solicitaron al representante de la empresa transmitir esta inquietud al síndico de la quiebra y buscar un acercamiento con la jueza para que se analice la posibilidad de aplazar temporalmente la entrega de los equipos y de otros bienes que también han sido reclamados por proveedores.

Finalmente, reiteró que el objetivo principal es evitar tensiones sociales y mantener la tranquilidad entre los trabajadores mientras avanza el proceso de venta de Altos Hornos de México. “Lo único que queremos es que los trabajadores tengan tranquilidad. Y una de las formas de lograrlo es que no se estén sacando activos de la empresa mientras seguimos esperando una solución definitiva y el pago de lo que se nos debe”, concluyó.

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