Organizan peleas callejeras en Monclova con premios en efectivo

MONCLOVA, COAH.- Una serie de combates improvisados encendió la noche del pasado 13 de abril en un predio de la colonia Colinas de Santiago, en Monclova, donde vecinos participaron en peleas de boxeo callejero organizadas bajo el nombre de “Retas de box en tu barrio”. El evento se llevó a cabo en un terreno del sector, donde al menos ocho personas, entre hombres y mujeres, se enfrentaron en duelos sin preparación previa ni equipo especializado, más allá de guantes de box. Las peleas fueron presenciadas por habitantes de la zona, incluyendo niños y adultos mayores, quienes se congregaron para observar los enfrentamientos.

La actividad fue promovida por Alex Villa y David Torres, quienes acudieron al lugar acompañados por un personaje caracterizado como payaso, identificado como “Trompetín”, con el objetivo de invitar a los vecinos a integrarse a los combates. De acuerdo con lo informado, los participantes compitieron motivados por la posibilidad de obtener un ingreso económico. En las peleas varoniles, el primer lugar recibió un premio de mil pesos, mientras que el segundo obtuvo 500 pesos. En la categoría femenil, la ganadora recibió 300 pesos y la perdedora 200.

Durante los enfrentamientos, los contendientes intercambiaron golpes en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro y el abdomen, sin contar con protección adicional. Entre los participantes también se reportó la presencia de menores de edad, quienes se sumaron a la dinámica pese a la falta de experiencia en este tipo de actividades. El evento se desarrolló sin la intervención de autoridades en el momento, y al concluir, los organizadores consultaron a los asistentes sobre la posibilidad de replicar la actividad en otras colonias de Monclova. Posteriormente, a través de redes sociales, uno de los promotores defendió la iniciativa, argumentando que el propósito es reunir recursos entre patrocinadores para distribuirlos entre los vecinos. Asimismo, reconoció que muchas de las personas que participan lo hacen impulsadas por la necesidad económica y no únicamente por entretenimiento. Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna regulación o supervisión en este tipo de actividades, pese a los riesgos que implican para quienes participan en ellas. (Con información de medios locales)

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