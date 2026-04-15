Retiran a niña en Parras por orden judicial; madre reacciona con violencia (VIDEO)

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Coahuila
/ 15 abril 2026
    Retiran a niña en Parras por orden judicial; madre reacciona con violencia (VIDEO)
    Autoridades judiciales y de protección infantil participaron en el operativo que culminó con el aseguramiento de la menor, mientras la situación derivó en alteraciones al orden público en el estacionamiento. PEDRO PESINA

Una vez asegurada la niña, se activaron protocolos de contención debido a la conducta agresiva de la mujer, lo que obligó a las autoridades a reforzar la seguridad en el área

Cerca de las 19:00 horas, una unidad de la Policía del Estado, con destacamento en Saltillo, llegó acompañando a un actuario del juzgado civil, con el fin de retirar a una niña de aproximadamente 8 años.

La mujer se encontraba encerrada dentro de su vehículo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, ubicada en la colonia Miramar.

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Los oficiales, acompañados de Pronnif de Saltillo y Parras, le solicitaban a la mujer que abriera la puerta del vehículo; sin embargo, se negaba. Un cerrajero tuvo que realizar una maniobra para abrir la puerta del carro y sustraer a la menor.

Según la primera información, se dijo que la niña se encontraba en custodia con una de sus tías y la madre acudió por ella en Saltillo y se la trajo a Parras; al parecer ya tenía reporte por presunto secuestro por haber trasladado a la menor sin permiso.

$!Tras el retiro de la menor, la mujer reaccionó de forma agresiva, golpeando vehículos oficiales y generando una movilización adicional de elementos de seguridad para controlar la situación.
Tras el retiro de la menor, la mujer reaccionó de forma agresiva, golpeando vehículos oficiales y generando una movilización adicional de elementos de seguridad para controlar la situación. PEDRO PESINA

La mujer, al momento de que le quitaron a su hija, se bajó del vehículo y comenzó a descontrolarse, dando patadas a los vehículos de las autoridades y golpeando la patrulla, mientras los oficiales trataban de detenerla.

Varias mujeres, entre ellas personal de Pronnif, se movieron rápidamente con la niña, sin dar a conocer a dónde la llevaron. La molestia de la madre fue el retiro de su hija y que los oficiales la aseguraran para evitar que siguiera golpeando los vehículos.

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