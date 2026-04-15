Retiran a niña en Parras por orden judicial; madre reacciona con violencia (VIDEO)

Cerca de las 19:00 horas, una unidad de la Policía del Estado, con destacamento en Saltillo, llegó acompañando a un actuario del juzgado civil, con el fin de retirar a una niña de aproximadamente 8 años. La mujer se encontraba encerrada dentro de su vehículo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, ubicada en la colonia Miramar.

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Los oficiales, acompañados de Pronnif de Saltillo y Parras, le solicitaban a la mujer que abriera la puerta del vehículo; sin embargo, se negaba. Un cerrajero tuvo que realizar una maniobra para abrir la puerta del carro y sustraer a la menor. Según la primera información, se dijo que la niña se encontraba en custodia con una de sus tías y la madre acudió por ella en Saltillo y se la trajo a Parras; al parecer ya tenía reporte por presunto secuestro por haber trasladado a la menor sin permiso.

La mujer, al momento de que le quitaron a su hija, se bajó del vehículo y comenzó a descontrolarse, dando patadas a los vehículos de las autoridades y golpeando la patrulla, mientras los oficiales trataban de detenerla. Varias mujeres, entre ellas personal de Pronnif, se movieron rápidamente con la niña, sin dar a conocer a dónde la llevaron. La molestia de la madre fue el retiro de su hija y que los oficiales la aseguraran para evitar que siguiera golpeando los vehículos.