Piden apoyo para mantener refugio que atiende a 81 perritos rescatados en Frontera

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    Piden apoyo para mantener refugio que atiende a 81 perritos rescatados en Frontera
    El refugio busca materiales para construir espacios especiales destinados a perros con cáncer. REDES SOCIALES

El refugio ubicado en Frontera atiende a 81 perros rescatados de maltrato y abandono; solicita alimento, materiales de construcción y artículos de limpieza para continuar su labor

FRONTERA, COAH.- La fundación Lobita Dejando Huella lanzó un llamado de auxilio a la ciudadanía para reunir donativos que permitan mantener la atención de 81 perros rescatados que actualmente viven bajo su cuidado en el municipio de Frontera.

El refugio, que opera principalmente con apoyo voluntario y la solidaridad de la comunidad, enfrenta necesidades constantes para cubrir la alimentación, tratamientos médicos y mantenimiento de sus instalaciones, debido a que muchos de los animales llegaron con condiciones de salud complicadas derivadas del abandono, accidentes o maltrato.

Tuilzie Ibarra Vázquez, responsable de la organización, explicó que la labor de rescate requiere recursos permanentes, pues algunos ejemplares necesitan atención especializada y tratamientos prolongados para recuperar su calidad de vida.

Entre las principales necesidades actuales se encuentran donaciones de croquetas, materiales de construcción y productos de limpieza. Uno de los proyectos prioritarios es la obtención de tarimas de madera para ampliar el espacio del albergue y construir corrales especiales para perros diagnosticados con cáncer.

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“Queremos hacer corrales para separar a algunos perros que tienen cáncer. Ellos ya están en tratamiento, pero necesitan un lugar más adecuado y seguro para su recuperación”, señaló Ibarra Vázquez.

Además, el refugio requiere cloro, detergentes y otros artículos de higiene, debido a que las instalaciones deben ser limpiadas y desinfectadas diariamente para reducir riesgos de enfermedades entre los animales.

La fundación también solicitó apoyo con calcetas usadas y vendas, materiales que son utilizados para proteger las patas de perros con discapacidad o problemas de movilidad. Uno de los casos que requiere este tipo de ayuda es el de “Güero”, un ejemplar rescatado después de ser atropellado en la colonia Occidental.

La alimentación representa uno de los gastos más importantes para el refugio, ya que semanalmente se consumen alrededor de cuatro bultos grandes de croquetas para mantener a los 81 perros bajo resguardo.

Las personas interesadas en apoyar pueden comunicarse al teléfono 866 189 5472 o contactar a la fundación mediante sus redes sociales. También se reciben donativos en especie, aportaciones económicas y solicitudes para procesos de adopción responsable.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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