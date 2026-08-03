Piden apoyo para mantener refugio que atiende a 81 perritos rescatados en Frontera

FRONTERA, COAH.- La fundación Lobita Dejando Huella lanzó un llamado de auxilio a la ciudadanía para reunir donativos que permitan mantener la atención de 81 perros rescatados que actualmente viven bajo su cuidado en el municipio de Frontera. El refugio, que opera principalmente con apoyo voluntario y la solidaridad de la comunidad, enfrenta necesidades constantes para cubrir la alimentación, tratamientos médicos y mantenimiento de sus instalaciones, debido a que muchos de los animales llegaron con condiciones de salud complicadas derivadas del abandono, accidentes o maltrato.

Tuilzie Ibarra Vázquez, responsable de la organización, explicó que la labor de rescate requiere recursos permanentes, pues algunos ejemplares necesitan atención especializada y tratamientos prolongados para recuperar su calidad de vida. Entre las principales necesidades actuales se encuentran donaciones de croquetas, materiales de construcción y productos de limpieza. Uno de los proyectos prioritarios es la obtención de tarimas de madera para ampliar el espacio del albergue y construir corrales especiales para perros diagnosticados con cáncer.

“Queremos hacer corrales para separar a algunos perros que tienen cáncer. Ellos ya están en tratamiento, pero necesitan un lugar más adecuado y seguro para su recuperación”, señaló Ibarra Vázquez. Además, el refugio requiere cloro, detergentes y otros artículos de higiene, debido a que las instalaciones deben ser limpiadas y desinfectadas diariamente para reducir riesgos de enfermedades entre los animales. La fundación también solicitó apoyo con calcetas usadas y vendas, materiales que son utilizados para proteger las patas de perros con discapacidad o problemas de movilidad. Uno de los casos que requiere este tipo de ayuda es el de “Güero”, un ejemplar rescatado después de ser atropellado en la colonia Occidental. La alimentación representa uno de los gastos más importantes para el refugio, ya que semanalmente se consumen alrededor de cuatro bultos grandes de croquetas para mantener a los 81 perros bajo resguardo. Las personas interesadas en apoyar pueden comunicarse al teléfono 866 189 5472 o contactar a la fundación mediante sus redes sociales. También se reciben donativos en especie, aportaciones económicas y solicitudes para procesos de adopción responsable.

Temas

RESCATES

Localizaciones

Coahuila Frontera

