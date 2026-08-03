Presentarán la próxima semana la cartelera de la Feria Monclova 2026; promete mantener espectáculos gratuitos y de calidad

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    Presentarán la próxima semana la cartelera de la Feria Monclova 2026; promete mantener espectáculos gratuitos y de calidad
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez adelantó que la cartelera oficial de la Feria Monclova 2026 será presentada la próxima semana. ARCHIVO

La Feria Monclova 2026 presentará su cartelera oficial la próxima semana; el Gobierno Municipal anticipa que entre el 85 y 90 por ciento de los conciertos del Teatro del Pueblo serán gratuitos

MONCLOVA, COAH.- La cuenta regresiva para la Feria Monclova 2026 comenzó. El alcalde Carlos Villarreal Pérez confirmó que la cartelera oficial será presentada la próxima semana y adelantó que la mayoría de los espectáculos del Teatro del Pueblo volverán a ser gratuitos, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias a eventos de calidad.

El edil informó que la empresa concesionaria tiene previsto revelar durante los primeros 15 días de agosto la programación completa de artistas y actividades que integrarán una de las celebraciones más importantes de la región.

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Villarreal Pérez explicó que la instrucción de la administración municipal fue mantener un programa atractivo para el público, privilegiando espectáculos sin costo. En ese sentido, estimó que entre el 85 y el 90 por ciento de las presentaciones del Teatro del Pueblo serán de acceso gratuito, tal como ocurrió en la edición anterior.

A diferencia de 2025, cuando además se realizaron conciertos organizados de manera independiente en el estadio mediante acuerdos con la Liga Mexicana de Beisbol, este año toda la oferta artística estará a cargo de la empresa concesionaria, ya que hasta el momento no existen planes para desarrollar eventos alternos.

El alcalde adelantó que la cartelera incluirá artistas que actualmente viven uno de los mejores momentos de su carrera y gozan de gran popularidad, además de señalar que algunos de los intérpretes que participaron el año pasado han sido nuevamente solicitados por el público, por lo que podrían regresar al escenario de la feria.

Reconoció que la contratación de artistas representa un desafío debido a la creciente competencia con ciudades como Monterrey, Saltillo y Torreón, donde la constante realización de conciertos masivos ha elevado significativamente los costos de las presentaciones.

Pese a ello, aseguró que el compromiso es seguir fortaleciendo la Feria Monclova para consolidarla como uno de los eventos más importantes del norte del país, ofreciendo mejores espectáculos y condiciones para los asistentes.

”Queremos una feria como se la merece la ciudadanía, con eventos de calidad y que la mayor parte de los espectáculos del Teatro del Pueblo sean gratuitos para que todas las familias puedan disfrutarlos”, expresó.

La edición 2025 reunió a miles de asistentes con presentaciones de Sonido Mazter, Poder del Norte, Tropa Estrella, Toppaz, Costumbre, Arnulfo Jr., Grupo Flash, Hermanos Barrón, Maquinaria Norteña, Mister Chivo, Reyes del Camino, Tropicalísimo Apache y Edén Muñoz, entre otros artistas, por lo que existe una alta expectativa sobre el cartel que será revelado en los próximos días.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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