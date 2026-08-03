Cabalgata reúne a cientos de jinetes y fortalece las tradiciones en Cuatro Ciénegas

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    Cabalgata reúne a cientos de jinetes y fortalece las tradiciones en Cuatro Ciénegas
    El alcalde Víctor Manuel Leija Vega encabezó el recorrido y destacó la importancia de preservar las tradiciones que dan identidad al Pueblo Mágico. LIDIET MEXICANO

Cientos de cabalgantes recorrieron cinco municipios hasta llegar a Cuatro Ciénegas para participar en la edición 38 de la Cabalgata Tradicional, uno de los eventos más emblemáticos de la Feria de la Uva 2026

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Cabalgantes provenientes de distintos municipios de Coahuila participaron en la edición número 38 de la Cabalgata Tradicional de Cuatro Ciénegas, uno de los eventos más representativos de la Feria de la Uva 2026.

Esta actividad reunió a cientos de familias y visitantes en una jornada dedicada a preservar las tradiciones y fortalecer la identidad del Pueblo Mágico.

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El recorrido inició el sábado en el municipio de Frontera y continuó por San Buenaventura, Nadadores, Sacramento y Lamadrid, hasta concluir este domingo en Cuatro Ciénegas, donde el contingente fue recibido como parte de las actividades de la tradicional Feria de la Uva.

$!Cientos de cabalgantes arribaron a Cuatro Ciénegas para culminar la edición 38 de la Cabalgata Tradicional, en el marco de la Feria de la Uva 2026.
Cientos de cabalgantes arribaron a Cuatro Ciénegas para culminar la edición 38 de la Cabalgata Tradicional, en el marco de la Feria de la Uva 2026. LIDIET MEXICANO

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega encabezó la cabalgata durante su paso por las principales calles del municipio y destacó la importancia de mantener vivas las costumbres que han dado identidad a Cuatro Ciénegas a lo largo de los años.

El edil señaló que esta tradición representa el legado de generaciones de cieneguenses y refrendó el compromiso de su administración para seguir impulsando eventos que permitan conservar las raíces y acercarlas a las nuevas generaciones.

Además, subrayó que la cabalgata también impulsa la actividad turística al proyectar a Cuatro Ciénegas como un destino que conserva su historia, cultura y tradiciones, lo que favorece la llegada de visitantes durante una de las festividades más importantes del municipio.

Como parte de la jornada se celebró la tradicional Santa Misa en honor de la Reina Narda I y la Princesa Ana Carolina, ceremonia que forma parte del programa de la Feria de la Uva y que reunió a autoridades, participantes y familias.

Posteriormente se realizó el concurso ”Trailas con Tradición”, en el que los participantes mostraron su creatividad al decorar sus remolques con motivos representativos de las costumbres y del espíritu de la cabalgata.

Durante el recorrido prevaleció un ambiente familiar y de convivencia, con la presencia de habitantes y visitantes que se dieron cita para disfrutar del paso de los jinetes y participar en una de las celebraciones con mayor arraigo en la región.

$!La Cabalgata Tradicional recorrió cinco municipios antes de arribar a Cuatro Ciénegas, donde fue recibida como parte de la Feria de la Uva 2026.
La Cabalgata Tradicional recorrió cinco municipios antes de arribar a Cuatro Ciénegas, donde fue recibida como parte de la Feria de la Uva 2026. LIDIET MEXICANO

Las autoridades municipales destacaron que continuar promoviendo este tipo de actividades fortalece el sentido de pertenencia entre la población y permite preservar el patrimonio cultural de Cuatro Ciénegas, además de contribuir a la derrama económica que genera la Feria de la Uva.

Con la participación de cientos de cabalgantes y asistentes, la edición número 38 de la Cabalgata Tradicional reafirmó su lugar como una de las actividades más esperadas de la Feria de la Uva 2026, manteniendo viva una tradición que forma parte de la historia e identidad del Pueblo Mágico.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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