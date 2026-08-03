Cabalgata reúne a cientos de jinetes y fortalece las tradiciones en Cuatro Ciénegas

Esta actividad reunió a cientos de familias y visitantes en una jornada dedicada a preservar las tradiciones y fortalecer la identidad del Pueblo Mágico.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Cabalgantes provenientes de distintos municipios de Coahuila participaron en la edición número 38 de la Cabalgata Tradicional de Cuatro Ciénegas , uno de los eventos más representativos de la Feria de la Uva 2026.

El recorrido inició el sábado en el municipio de Frontera y continuó por San Buenaventura, Nadadores, Sacramento y Lamadrid, hasta concluir este domingo en Cuatro Ciénegas, donde el contingente fue recibido como parte de las actividades de la tradicional Feria de la Uva.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega encabezó la cabalgata durante su paso por las principales calles del municipio y destacó la importancia de mantener vivas las costumbres que han dado identidad a Cuatro Ciénegas a lo largo de los años.

El edil señaló que esta tradición representa el legado de generaciones de cieneguenses y refrendó el compromiso de su administración para seguir impulsando eventos que permitan conservar las raíces y acercarlas a las nuevas generaciones.

Además, subrayó que la cabalgata también impulsa la actividad turística al proyectar a Cuatro Ciénegas como un destino que conserva su historia, cultura y tradiciones, lo que favorece la llegada de visitantes durante una de las festividades más importantes del municipio.

Como parte de la jornada se celebró la tradicional Santa Misa en honor de la Reina Narda I y la Princesa Ana Carolina, ceremonia que forma parte del programa de la Feria de la Uva y que reunió a autoridades, participantes y familias.

Posteriormente se realizó el concurso ”Trailas con Tradición”, en el que los participantes mostraron su creatividad al decorar sus remolques con motivos representativos de las costumbres y del espíritu de la cabalgata.

Durante el recorrido prevaleció un ambiente familiar y de convivencia, con la presencia de habitantes y visitantes que se dieron cita para disfrutar del paso de los jinetes y participar en una de las celebraciones con mayor arraigo en la región.