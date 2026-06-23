Prevén concluir en 2026 construcción del CESAME Centro-Desierto; operaría en 2027

Según declaraciones atribuidas al subsecretario de Servicios de Salud, Raúl Rodríguez Sánchez, la nueva unidad se edifica al oriente de la ciudad y busca fortalecer la atención especializada para personas con padecimientos de salud mental en la Región Centro-Desierto.

MONCLOVA, COAH.- De acuerdo con información difundida por autoridades de la Secretaría de Salud de Coahuila, la construcción del Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) Centro-Desierto mantiene su avance en Monclova y se prevé que la obra quede concluida a finales de 2026 para iniciar operaciones durante 2027.

La información difundida señala que el centro contará con 20 camas para hospitalización, distribuidas en 14 espacios para pacientes adultos y seis para población infantil. Además, ofrecerá consulta externa, atención psicológica, servicios de psiquiatría y un área de urgencias psiquiátricas.

De acuerdo con lo reportado por autoridades sanitarias, el CESAME permitirá atender a pacientes canalizados desde centros de salud, hospitales generales y unidades especializadas de los distintos niveles de atención médica.

El proyecto fue anunciado oficialmente en marzo pasado por el Gobierno de Coahuila durante el arranque de la obra. En ese momento se informó que el complejo ampliará la capacidad de atención de enfermedades psiquiátricas mediante servicios de hospitalización, urgencias y consulta especializada, además de contar con farmacia, áreas verdes, cocina, lavandería y sala de visitas.

Información difundida previamente por la Jurisdicción Sanitaria 04 también refiere que la unidad operará las 24 horas y requerirá personal multidisciplinario integrado por psiquiatras, psicólogos, médicos generales y personal administrativo.

Según las autoridades de Salud, actualmente se trabaja en la definición de la plantilla que operará el centro, mientras continúan las labores de construcción de la infraestructura.