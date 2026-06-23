Inician pavimentación de calles en colonia Lupita Murguía; obra forma parte de ‘Prendamos Monclova’

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    Inician pavimentación de calles en colonia Lupita Murguía; obra forma parte de ‘Prendamos Monclova’
    La obra contempla la aplicación de carpeta asfáltica en caliente, además de trabajos de nivelación, construcción de cordones y base hidráulica para garantizar una mayor durabilidad del pavimento. LIDIET MEXICANO

La obra, de más de 1.6 millones de pesos, mejorará la movilidad y calidad de vida de unas 300 personas de la colonia Lupita Murguía

MONCLOVA, COAH.- Como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, el Gobierno Municipal inició los trabajos de pavimentación en las calles San Francisco y Santa Lucía, en la colonia Lupita Murguía, una obra que beneficiará de manera directa a alrededor de 300 habitantes del sector.

El proyecto contempla una inversión superior a 1.6 millones de pesos y responde a una petición realizada por los vecinos desde hace un año, luego de que anteriormente fuera pavimentada la calle Apóstol Pedro.

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Las obras se desarrollan sobre la avenida San Francisco, entre la calle Santa Lucía y la avenida Monteviejo, así como en la calle Santa Lucía, entre Santo Niño y la avenida San Francisco, conformando un circuito de aproximadamente 170 metros lineales.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, se aplicarán cerca de 100 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente. Previamente se realizarán trabajos de corte y nivelación del terreno, construcción de cordones e instalación de una base hidráulica para garantizar la calidad y durabilidad del pavimento.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el proyecto fue acordado con los habitantes del sector durante diversas reuniones, donde además se conformó un comité ciudadano que dará seguimiento al desarrollo de la obra y supervisará su correcta ejecución.

Se estima que los trabajos concluyan en un periodo de tres a cuatro semanas, siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables.

Carlos Villarreal destacó que estas acciones forman parte del programa de infraestructura que impulsa su administración en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la estrategia social Mejora Coahuila, encabezada por Gabriel Elizondo Pérez, con el objetivo de continuar llevando obras que mejoren la calidad de vida de las familias monclovenses en todos los sectores de la ciudad.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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