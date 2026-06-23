Inician pavimentación de calles en colonia Lupita Murguía; obra forma parte de ‘Prendamos Monclova’

El proyecto contempla una inversión superior a 1.6 millones de pesos y responde a una petición realizada por los vecinos desde hace un año, luego de que anteriormente fuera pavimentada la calle Apóstol Pedro.

MONCLOVA, COAH.- Como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, el Gobierno Municipal inició los trabajos de pavimentación en las calles San Francisco y Santa Lucía, en la colonia Lupita Murguía, una obra que beneficiará de manera directa a alrededor de 300 habitantes del sector.

Las obras se desarrollan sobre la avenida San Francisco, entre la calle Santa Lucía y la avenida Monteviejo, así como en la calle Santa Lucía, entre Santo Niño y la avenida San Francisco, conformando un circuito de aproximadamente 170 metros lineales.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, se aplicarán cerca de 100 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente. Previamente se realizarán trabajos de corte y nivelación del terreno, construcción de cordones e instalación de una base hidráulica para garantizar la calidad y durabilidad del pavimento.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el proyecto fue acordado con los habitantes del sector durante diversas reuniones, donde además se conformó un comité ciudadano que dará seguimiento al desarrollo de la obra y supervisará su correcta ejecución.

Se estima que los trabajos concluyan en un periodo de tres a cuatro semanas, siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables.

Carlos Villarreal destacó que estas acciones forman parte del programa de infraestructura que impulsa su administración en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la estrategia social Mejora Coahuila, encabezada por Gabriel Elizondo Pérez, con el objetivo de continuar llevando obras que mejoren la calidad de vida de las familias monclovenses en todos los sectores de la ciudad.