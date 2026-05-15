Reconoce Monclova entrega y vocación de maestros

MONCLOVA, COAH.- En el marco del Día del Maestro, el Ayuntamiento de Monclova reconoció la dedicación y vocación de las maestras y maestros que contribuyen diariamente a la formación académica y humana de miles de estudiantes en el municipio.

Durante la conmemoración realizada el 15 de mayo, autoridades municipales convivieron con las y los docentes; gradecieron la labor que desempeñan desde las aulas, donde además de compartir conocimientos, también impulsan valores y herramientas para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.