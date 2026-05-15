Reconoce Monclova entrega y vocación de maestros

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    Reconoce Monclova entrega y vocación de maestros
    Autoridades municipales acompañaron a maestras y maestros monclovenses durante el festejo realizado este 15 de mayo. CORTESÍA
    Reconoce Monclova entrega y vocación de maestros
    Durante la celebración por el 15 de mayo, se agradeció a las y los maestros su entrega diaria con la comunidad monclovense. CORTESÍA

Autoridades municipales destacaron el compromiso del magisterio con la formación académica y humana de niñas, niños y jóvenes

MONCLOVA, COAH.- En el marco del Día del Maestro, el Ayuntamiento de Monclova reconoció la dedicación y vocación de las maestras y maestros que contribuyen diariamente a la formación académica y humana de miles de estudiantes en el municipio.

Durante la conmemoración realizada el 15 de mayo, autoridades municipales convivieron con las y los docentes; gradecieron la labor que desempeñan desde las aulas, donde además de compartir conocimientos, también impulsan valores y herramientas para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

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El gobierno municipal destacó que el magisterio representa una pieza clave en la construcción de una mejor sociedad, al fortalecer la preparación y el crecimiento de las nuevas generaciones.

Asimismo, reiteró el reconocimiento al esfuerzo, responsabilidad y profesionalismo de las y los docentes, resaltando el compromiso permanente que mantienen con la comunidad estudiantil y el desarrollo educativo de Monclova.

En esta fecha conmemorativa, las autoridades subrayaron la aportación del sector educativo al presente y futuro de la ciudad, además de agradecer la entrega diaria de quienes ejercen la docencia.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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