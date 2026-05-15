Reconoce Monclova entrega y vocación de maestros
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Autoridades municipales destacaron el compromiso del magisterio con la formación académica y humana de niñas, niños y jóvenes
MONCLOVA, COAH.- En el marco del Día del Maestro, el Ayuntamiento de Monclova reconoció la dedicación y vocación de las maestras y maestros que contribuyen diariamente a la formación académica y humana de miles de estudiantes en el municipio.
Durante la conmemoración realizada el 15 de mayo, autoridades municipales convivieron con las y los docentes; gradecieron la labor que desempeñan desde las aulas, donde además de compartir conocimientos, también impulsan valores y herramientas para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.
El gobierno municipal destacó que el magisterio representa una pieza clave en la construcción de una mejor sociedad, al fortalecer la preparación y el crecimiento de las nuevas generaciones.
Asimismo, reiteró el reconocimiento al esfuerzo, responsabilidad y profesionalismo de las y los docentes, resaltando el compromiso permanente que mantienen con la comunidad estudiantil y el desarrollo educativo de Monclova.
En esta fecha conmemorativa, las autoridades subrayaron la aportación del sector educativo al presente y futuro de la ciudad, además de agradecer la entrega diaria de quienes ejercen la docencia.