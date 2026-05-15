Caen presuntos cobradores violentos tras denuncias en la Lupita Murguía, Monclova

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    Caen presuntos cobradores violentos tras denuncias en la Lupita Murguía, Monclova
    Habitantes del sector denunciaron que los presuntos cobradores acudían en grupo a las viviendas para exigir pagos mediante intimidaciones y violencia. CORTESÍA
    Caen presuntos cobradores violentos tras denuncias en la Lupita Murguía, Monclova
    Las investigaciones continúan tras las denuncias por presuntos cobros violentos y agresiones registradas en calles de la colonia Lupita Murguía. CORTESÍA
    Caen presuntos cobradores violentos tras denuncias en la Lupita Murguía, Monclova
    Autoridades detuvieron a los presuntos cobradores señalados por vecinos de la colonia Lupita Murguía por amenazas y agresiones relacionadas con préstamos. CORTESÍA
    Caen presuntos cobradores violentos tras denuncias en la Lupita Murguía, Monclova
    Vecinos del sector afirmaron que los detenidos mantenían atemorizadas a varias familias debido a presuntas amenazas y ataques físicos. CORTESÍA

Vecinos denunciaron amenazas, agresiones y préstamos que aumentaban hasta volverse impagables; dos jóvenes resultaron lesionados en un ataque reciente

MONCLOVA, COAH.- Luego de múltiples denuncias por agresiones y amenazas en la colonia Lupita Murguía —en Monclova—, autoridades detuvieron a varios presuntos prestamistas y cobradores señalados por vecinos de operar de manera violenta para exigir pagos.

Habitantes del sector aseguraron que durante meses vivieron con temor, debido a que los acusados acudían en grupo a las viviendas para presionar a personas con adeudos. Según los testimonios, utilizaban amenazas y agresiones físicas para cobrar.

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DEUDAS Y AMENAZAS

De acuerdo con afectados, los préstamos iniciaban con cantidades pequeñas. Sin embargo, los intereses aumentaban rápidamente hasta convertir las deudas en montos imposibles de pagar.

Una de las denunciantes relató que solicitó 2 mil pesos, pero posteriormente le exigían cerca de 80 mil pesos. Además, afirmó haber sufrido amenazas y presuntas agresiones cuando ya no pudo continuar con los pagos.

Vecinos también señalaron que los cobradores llegaban armados con palos, piedras y machetes, situación que mantenía atemorizadas a las familias de la colonia.

Uno de los hechos más graves ocurrió el pasado lunes en el cruce de las calles Juan Diego y San Juan Bautista. Ahí, dos jóvenes resultaron lesionados tras una presunta agresión relacionada con los cobradores.

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Entre los heridos se encuentra José Alfredo Oyuela Jiménez, de 20 años, quien sufrió un machetazo en la cabeza y lesiones en uno de sus brazos. También resultó lesionado el menor Joseph Argenis, de 16 años, quien presentó una probable fractura en el brazo derecho y heridas en la barbilla.

PIDEN QUE SIGAN LAS INVESTIGACIONES

Tras las detenciones, habitantes de la Lupita Murguía señalaron sentirse más tranquilos. No obstante, pidieron que las investigaciones continúen para que todos los involucrados enfrenten cargos por las agresiones denunciadas.

“Ya era demasiado, llegaban en grupo a golpear y amenazar a la gente”, expresó uno de los vecinos del sector.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con los presuntos cobros violentos y las agresiones registradas en la colonia.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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