Refuerza Monclova atención a población vulnerable ante bajas temperaturas

MONCLOVA, COAH.- Ante el descenso de temperaturas provocado por el ingreso del frente frío número 27, el Gobierno Municipal de Monclova activó un operativo preventivo para proteger a la población en situación vulnerable, informó el alcalde Carlos Villarreal.

A través del Departamento de Protección Civil y Bomberos, fue habilitado el albergue principal en la Central de Bomberos Monclova, donde se brinda refugio, atención y resguardo a personas que lo requieran durante la temporada de bajas temperaturas.

Además, se mantienen disponibles otros espacios como el auditorio Salvador Kamar y la oficina de Mejora en Praderas, en caso de que la demanda aumente.

Como parte de las acciones, personal municipal realiza recorridos constantes por distintos sectores de la ciudad para localizar a personas en situación de calle o familias que necesiten apoyo, ofreciéndoles traslado seguro a los albergues, así como colchonetas, hule y cobertores para mitigar los efectos del frío.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que se trata de una estrategia preventiva basada en la coordinación institucional con el Gobierno del Estado. “Estamos actuando con anticipación y en equipo para cuidar a nuestra gente, especialmente a quienes más lo necesitan. La prioridad es proteger la vida y la salud de las familias monclovenses durante esta temporada invernal”, señaló.

Asimismo, el Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar la exposición prolongada al frío y proteger de manera especial a niñas, niños y adultos mayores. También recomendó ventilar adecuadamente los espacios al utilizar calentadores y evitar el uso de braseros o anafres en viviendas cerradas, para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Las autoridades pidieron a la población reportar cualquier situación de riesgo o a personas que requieran apoyo a los números de emergencia, con el fin de canalizar la atención oportuna.

Con estas acciones, el Gobierno de Monclova reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez, para enfrentar de forma responsable los efectos de la temporada invernal y salvaguardar a la población.