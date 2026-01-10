FGR vincula a proceso a hombre detenido con más de cinco toneladas de pirotecnia en Coahuila
La Fiscalía General de la República logró la vinculación a proceso de un hombre detenido en la carretera federal 57, en el tramo Castaños-Monclova
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Sergio “N”, por su probable responsabilidad en el delito de posesión de pirotecnia sin los permisos correspondientes, ilícito previsto y sancionado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la detención se realizó cuando elementos de la Policía Civil de Coahuila pusieron a disposición de la Fiscalía Federal al imputado, luego de que fuera interceptado mientras circulaba sobre la carretera federal 57, en el tramo Castaños-Monclova, dentro del municipio de Castaños.
Durante labores de prevención y vigilancia, realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los agentes aseguraron un semirremolque tipo caja seca que transportaba más de cinco toneladas de objetos pirotécnicos de distintos tamaños.
El aseguramiento incluyó 5 mil 74 kilos con 900 gramos de sustancia sólida en polvo contenida en diversos artefactos pirotécnicos, así como cuatro contenedores de plástico con mezclas de componentes utilizados para la elaboración de pólvora, material considerado de alto riesgo.
Posteriormente, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, presentó los datos de prueba suficientes ante un juez federal, quien resolvió dictar la vinculación a proceso, imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijar un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
La FGR reiteró que, conforme al debido proceso, a la persona imputada se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.