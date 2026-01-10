FGR vincula a proceso a hombre detenido con más de cinco toneladas de pirotecnia en Coahuila

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Sergio “N”, por su probable responsabilidad en el delito de posesión de pirotecnia sin los permisos correspondientes, ilícito previsto y sancionado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la detención se realizó cuando elementos de la Policía Civil de Coahuila pusieron a disposición de la Fiscalía Federal al imputado, luego de que fuera interceptado mientras circulaba sobre la carretera federal 57, en el tramo Castaños-Monclova, dentro del municipio de Castaños.

TE PUEDE INTERESAR: Activan Alerta Amber en Frontera por sustracción de dos menores

Durante labores de prevención y vigilancia, realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los agentes aseguraron un semirremolque tipo caja seca que transportaba más de cinco toneladas de objetos pirotécnicos de distintos tamaños.