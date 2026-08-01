Refuerzan mantenimiento de calles y áreas verdes en Frontera, Coahuila, tras recientes lluvias

La alcaldesa, Sara Pérez Cantú, informó que las cuadrillas de Obras Públicas, Parques y Jardines, así como de Servicios Primarios, trabajan de manera coordinada para atender vialidades, áreas verdes y puntos donde se ha acumulado basura, principalmente tras las recientes lluvias que favorecieron el crecimiento de la vegetación.

FRONTERA, COAH.- El Gobierno Municipal de Frontera intensificó las labores de mantenimiento, limpieza y rehabilitación de calles y espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y ofrecer entornos más seguros y limpios para las familias.

Como parte del Programa Anual de Bacheo, el director de Obras Públicas, Luis Alfonso González, dio a conocer que actualmente se realizan trabajos en la calle Porfirio Díaz, ubicada en las colonias Occidental y La Sierrita, dentro de un plan que contempla la rehabilitación de 33 vialidades de alta circulación.

De manera paralela, personal de Parques y Jardines lleva a cabo labores de poda, desmonte, limpieza y mantenimiento de los sistemas de riego en colonias como Aviación, Roma y Jardines del Aeropuerto, además del bulevar Miguel Blanco y la carretera 30, donde el crecimiento de la maleza aumentó debido a las precipitaciones registradas en las últimas semanas.

En tanto, las cuadrillas de Servicios Primarios reforzaron la limpieza alrededor de contenedores de basura en las colonias Occidental, Centro y La Sierrita, retirando además ramas, muebles en desuso y cacharros para prevenir focos de contaminación.

La alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar manteniendo limpios los espacios públicos y depositando los residuos únicamente en los sitios destinados para ello.

”Estamos trabajando todos los días para ofrecer espacios dignos a las familias. Mantener limpia nuestra ciudad es responsabilidad de todas y todos”, expresó.