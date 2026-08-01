Refuerzan mantenimiento de calles y áreas verdes en Frontera, Coahuila, tras recientes lluvias

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    Refuerzan mantenimiento de calles y áreas verdes en Frontera, Coahuila, tras recientes lluvias
    Cuadrillas municipales realizan trabajos de bacheo, limpieza y rehabilitación en distintos puntos de Frontera. LIDIET MEXICANO

El Gobierno Municipal de Frontera reforzó las labores de bacheo, limpieza y mantenimiento de áreas verdes en diversos sectores para mejorar la imagen urbana y prevenir focos de contaminación

FRONTERA, COAH.- El Gobierno Municipal de Frontera intensificó las labores de mantenimiento, limpieza y rehabilitación de calles y espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y ofrecer entornos más seguros y limpios para las familias.

La alcaldesa, Sara Pérez Cantú, informó que las cuadrillas de Obras Públicas, Parques y Jardines, así como de Servicios Primarios, trabajan de manera coordinada para atender vialidades, áreas verdes y puntos donde se ha acumulado basura, principalmente tras las recientes lluvias que favorecieron el crecimiento de la vegetación.

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Como parte del Programa Anual de Bacheo, el director de Obras Públicas, Luis Alfonso González, dio a conocer que actualmente se realizan trabajos en la calle Porfirio Díaz, ubicada en las colonias Occidental y La Sierrita, dentro de un plan que contempla la rehabilitación de 33 vialidades de alta circulación.

$!Parques y Jardines intensificó las labores de poda y desmonte tras el crecimiento de la maleza provocado por las lluvias.
Parques y Jardines intensificó las labores de poda y desmonte tras el crecimiento de la maleza provocado por las lluvias. LIDIET MEXICANO

De manera paralela, personal de Parques y Jardines lleva a cabo labores de poda, desmonte, limpieza y mantenimiento de los sistemas de riego en colonias como Aviación, Roma y Jardines del Aeropuerto, además del bulevar Miguel Blanco y la carretera 30, donde el crecimiento de la maleza aumentó debido a las precipitaciones registradas en las últimas semanas.

En tanto, las cuadrillas de Servicios Primarios reforzaron la limpieza alrededor de contenedores de basura en las colonias Occidental, Centro y La Sierrita, retirando además ramas, muebles en desuso y cacharros para prevenir focos de contaminación.

La alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar manteniendo limpios los espacios públicos y depositando los residuos únicamente en los sitios destinados para ello.

”Estamos trabajando todos los días para ofrecer espacios dignos a las familias. Mantener limpia nuestra ciudad es responsabilidad de todas y todos”, expresó.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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