Refuerzan mantenimiento de calles y áreas verdes en Frontera, Coahuila, tras recientes lluvias
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El Gobierno Municipal de Frontera reforzó las labores de bacheo, limpieza y mantenimiento de áreas verdes en diversos sectores para mejorar la imagen urbana y prevenir focos de contaminación
FRONTERA, COAH.- El Gobierno Municipal de Frontera intensificó las labores de mantenimiento, limpieza y rehabilitación de calles y espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y ofrecer entornos más seguros y limpios para las familias.
La alcaldesa, Sara Pérez Cantú, informó que las cuadrillas de Obras Públicas, Parques y Jardines, así como de Servicios Primarios, trabajan de manera coordinada para atender vialidades, áreas verdes y puntos donde se ha acumulado basura, principalmente tras las recientes lluvias que favorecieron el crecimiento de la vegetación.
Como parte del Programa Anual de Bacheo, el director de Obras Públicas, Luis Alfonso González, dio a conocer que actualmente se realizan trabajos en la calle Porfirio Díaz, ubicada en las colonias Occidental y La Sierrita, dentro de un plan que contempla la rehabilitación de 33 vialidades de alta circulación.
De manera paralela, personal de Parques y Jardines lleva a cabo labores de poda, desmonte, limpieza y mantenimiento de los sistemas de riego en colonias como Aviación, Roma y Jardines del Aeropuerto, además del bulevar Miguel Blanco y la carretera 30, donde el crecimiento de la maleza aumentó debido a las precipitaciones registradas en las últimas semanas.
En tanto, las cuadrillas de Servicios Primarios reforzaron la limpieza alrededor de contenedores de basura en las colonias Occidental, Centro y La Sierrita, retirando además ramas, muebles en desuso y cacharros para prevenir focos de contaminación.
La alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar manteniendo limpios los espacios públicos y depositando los residuos únicamente en los sitios destinados para ello.
”Estamos trabajando todos los días para ofrecer espacios dignos a las familias. Mantener limpia nuestra ciudad es responsabilidad de todas y todos”, expresó.